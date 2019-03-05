"Игра престолов" 8 сезон: вышел первый официальный трейлер

Во время активной промо-кампании 8 сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" телеканал HBO выпустил первый официальный трейлер. Если раньше разработчики ленты радовали фанатов лишь короткими тизерами и отдельными кадрами со съемок сериала, то сейчас можно увидеть 2-минутный видеоролик с событиями в сериале.

Полноценный трейлер финального восьмого сезона сериала "Игра престолов" появился на YouTube-канале сегодня, 5 марта. Всего за 35 минут после публикации трейлера, его уже успели посмотреть почти полмиллиона раз только на одном видеохостинге.

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В новом сезоне будет всего 6 эпизодов, которые расскажут о заключительных событиях борьбы за Железный трон и войну с белыми ходоками во главе с Королем Ночи. Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей "Игры престолов". Премьера сериала состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года.

Смотрите первый трейлер 8 сезона "Игры престолов":

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.