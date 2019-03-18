"Игра престолов": чем сериал отличается от книги

Одна из самых известных фэнтезийных саг мира "Игра Престолов" завоевала свою популярность не только среди поклонников сериала, но и среди читателей книг, на основе которых был и создан известный сериал. За месяц до премьеры финального сезона сериала предлагаем вспомнить главные различия между кинолентой и книгами.

Фанаты истории Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", которая состоит на сегодняшний день из 5 оригинальных книг и ожидается выход еще 2 частей, должны были заметить, что сериал от книг значительно отличается. Если мелкие детали фанаты могут "простить" сценаристам и режиссерам сериала, то смерти главных героев или их исключение из ленты часто вызывают множество негативных эмоций.

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Чем сериал "Игра престолов" отличается от книги

Предлагаем обратить внимание на 8 интересных различий между 7 сезонами сериала и 5 выданным книгами. Но помните, что для тех, кто впервые будет читать эти различия, можно будет встретить много спойлеров, а сама разница между отображением событий в книгах и сериале приведена только для справочной информации, а не для поиска проблем.

1. Как и в любой франшизе, юные главные герои истории "Игры престолов", несмотря на свой молодой возраст, в сериале выглядят значительно старше, чем в книгах.

К примеру, Джону Сноу, на момент начала "Игры престолов", было почти 15 лет. Если в первом сезоне герой еще более-менее выглядел как подросток, то в конце 6 сезона ему исполняется 17 лет. Однако в сериале он выглядит значительно старше.



Джон Сноу в сериале "Игра Престолов" / HBO

То же самое с Арией Старк, которой в начале сериала исполняется 9 лет, а в конце 6 сезона – соответственно 11. Однако смелая девочка не похожа на ребенка, а кажется совершенно взрослой женщиной.

2. В сериал включили некоторых новых персонажей, которых не существует в книгах; исключили из сериала нескольких книжных; и также объединили двух книжных персонажей в один-единственный.

Что касается первого случая, то можно отнести проститутку Рус из Винтерфелла, которая впоследствии переехала в Королевскую Гавань на службу к Питеру Бейлишу. Хотя в книге ее как героя не существует, но в сериале для нее выделили достаточно много эфирного времени.

Ко второму блоку можно отнести такого героя как Юный Гриф (Ейгон Таргариен) – племянник Дейенерис Таргариен. В книге его спас Варис от ярости Роберта Баратеона. В сериале он вообще отсутствует.

А в третьем случае, это уникальный случай, когда Джаселина Байуотера (по прозвищу Железная Рука) – командира городской стражи Королевской Гавани и персонажа Брона – наемник-друг Тириона Ланнистера, объединили в одном сериальном герое – том же Броне.

3. Читая книги Джорджа Мартина, его сторонники четко чувствуют временные рамки и лучше понимают хронологию событий.

В противоположность в сериале, часто присутствуют невероятные "провалы во времени". Можно вспомнить лишь "телепорты "Варис" с континента на континент и обратно" в 6 сезоне.

4. О геолокаций, то отображения городов и некоторых архитектурных достижений вообще не соответствует оригиналам в книгах.

К примеру, город Винтерфелл. Согласно книге, он был построен легендарным Брандоном Строителем (ранее построил еще и Стену) и великанами. В одном из последних сезонов ворота города голыми руками смог проломить один раненый великан, хотя в книге неоднократно упоминается, что столица Севера может не один год держать жестокую осаду.

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Великан Вун-Вун, который одолел стену Винтерфелла в сериале "Игра престолов" / HBO

5. Нельзя не обратить внимания на битвы в сериале и битвы в книгах.

Если в книге события в битвах описывают подробно, то в сериале нужные и ключевые моменты часто пропускаются. Это можно заметить в сериале во время таких событий, как в битве на Зеленом Зубце, Лагерная битва, Битва под Окскроссом, Битва на Чорноводной (хотя в ленте эта битва показана в деталях, но совсем по-другому, чем это было в книге) и тому подобное.

6. Если поклонники сериала слышали про Белых ходоков только в киноленте, то все же стоит отметить такую особенность, что о Других (второе название Белых ходоков) в книгах автор вспоминает несколько меньше, однако значительно лучше и с большей мистичностью.

В течение целого сериала их присутствие ощущается постоянно, а в книгах их "показывают" значительно меньше. Однако это не отталкивает, а наоборот – захватывает читателей. Белые Ходоки будто мороз, все чувствуют, но никто не видит.

7. Одним из моментов, который чуть ли не больше всех запомнился в сериале, можно назвать Красную Свадьбу в 3 сезоне в 9 серии. Но это только для тех, кто не читал оригинальное произведение.



Робб Старк и его жена Талис Мейгир в сериале "Игра престолов" / HBO

Дело в том, что все подробности про Фреев (семя, организовавшая убийство короля Севера), а главное, почему им не стоит доверять, в шоу были опущены. Тогда как в книгах им уделялось достаточно много времени и читатель не успевал забыть об их истинных намерениях.

В отличие от зрителей, читатели книг не особенно были удивлены событиями свадьбы – чувствовалось, что что-то назревает. В сериале данные события казались полным шоком.

8. Также касательно Красной Свадьбы, в книгах и в сериале, героиня Кейтелин Старк погибла от рук Фреев, которые перерезали ей горло.

Однако в книге тело Кейтилин, проплыв вниз по реке, находит отряд Братства без Знамен; лидер Братства, Берик Дондарион (которого самого возвращал не один раз с того света жрец Рглора Торос) вдыхает жизнь в холодное тело леди Старк, а сам умирает.



Кейтелин Старк в сериале "Игра престолов" во время Красной свадьбы / HBO

Таким образом, жена Неда Старка и властелин Винтерфелла становится Бессердечной – новой главой Братства без Знамен. Она руководит ватагой разбойников и натравливает их на Фреев и Ланнистеров.

Это лишь несколько процентов из того, что можно рассказать о книжных и кинематографических героях "Игры престолов". Все же лучше прочитать все книги Джорджа Мартина и сделать собственные, не менее интересные наблюдения.

Премьера 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019. В нем будет всего 6 серий продолжительностью около 7:00 12 минут.