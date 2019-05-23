"Игра престолов" завершилась: в сети опубликовали кадры со съемок бэкстейджа

36 Читати новину українською
"Игра престолов" 8 сезон: появились кадры с бэкстейджа
"Игра престолов" 8 сезон: появились кадры с бэкстейджа / www.gettyimages.com

Авторы популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) презентовали финальный эпизод 19 мая. Однако к саге до сих пор приковано внимание миллионов киноманов. Для поклонников "Игры престолов" продюсеры решили сделать сюрприз, опубликовав кадры из закулисья съемок.

Кадры появились в еженедельнике Entertainment Weekly, который посвятил "Игре престолов" целый выпуск. Журналисты побывали на съемках саги и показали их закулисье.

Читайте также: Не только Starbucks: в последней серии "Игры престолов" фанаты заметили очередной ляп

Кроме этого, авторы фотопроекта пообщались с голливудскими актерами, которые исполнили главные роли в сериале. Звезды уже успели распрощаться со съемочной группой "Игры престолов", однако не сдерживают своего отчаяния от завершения саги, ведь посвятили ей 8 лет.

Это шоу – моя жизнь. Двери, которые открыты передо мной сейчас, открыл именно этот сериал. Любой важный жизненный выбор, который я делала, был связан с этим шоу,
– призналась Эмилия Кларк.

Звезды сериала "Игра престолов" / Entertainment Weekly

В то же время финал сериала актеры считают логичным, потому что ничего не может длиться вечно.

"Я буду очень скучать без сериала, но пора идти дальше. Много шоу слишком долго остаются на телевидении, а необходимо освобождать место для новых проектов. В принятии решения нельзя опираться лишь на тот факт, что сериал приносит много денег. Дэвид Бениофф и Дэн Вайс (сценаристы "Игры престолов", – LifeStyle 24) слишком умны, чтобы выбирать девиз: "Все богатеют, поэтому давайте продолжать". Это худшее из того, что можно сделать с творчеством. Знаю, трудно принять решение остановиться. Это самая большая роль, которая у меня когда-либо была", – поделился актер Питер Динклэйдж, сыгравший роль Тириона Ланнистера.

"Игра престолов" / Entertainment Weekly

А вот Кит Харингтон признался журналистам, что готов к новым проектам, которые захватят его так же как и "Игра престолов". Такого же мнения и Мэйси Уильямс и Софи Тернер, сыгравшие роли сестер Старк.

"Цель актерской профессии – получить признание и славу, но я не хочу этого больше всего. У меня остается свобода делать то, что я хочу. Я продолжаю красть пиво из холодильника Дэвида и Дэна. Оставил им записку "Я задолжал вам два пива и одну карьеру", – с юмором отметил Кот Гаррингтон.

Актеры "Игры престолов" в бэкстейдже съемки / Entertainment Weekly

Что такое "Игра престолов"? Это фэнтезийный сериал, снятый телеканалом HBO, в основу которого положена серия книг "Песнь льда и пламени". Несмотря на то, что автор цикла, Джордж Мартин, написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако это не помешало кількасезонній саге обогнать сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (финальный) сезоны сериала базировались на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Он вместил в себя всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов сторонники обратились с требованием переснять концовку.

blog_ava
Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала 31 тысячу голосов
сегодня
2809
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Игра престолов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
180
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 135
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1091
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 670
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 731
Новости
Больше новостей
Залиште відгук