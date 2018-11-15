Иисус из Назарета: группа Сергея Жадана "Линия Маннергейма" презентовала новый клип – видео

Украинский писатель Сергей Жадан вместе с участниками харьковской группы "Линия Маннергейма" представили видеоклип на песню "Иисус из Назарета", которая вошла во второй студийный мини-альбом "Бои без правил".

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы 14 ноября.

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Видео сделано в поддержку второго альбома "Бои без правил", который появлися в начале сентября и является образцом отечественного христианского хип-хопа. Съемки видео проходили в конце августа на территории города Харькова.

Кроме музыкантов группы, в клипе появляются актеры Михаил Озеров и Дмитрий Петров. Также впервые на экране появляется Мария Жадан. Артисты посвятили видеоролик всем погибшим в уличных перестрелках.

Линия Маннергейма – Иисус из Назарета: смотрите видеоклип

Что мы знаем о группе "Линия Маннергейма"? Это музыкальный экспериментальный проект, созданный год назад харьковчанами Сергеем Жаданом, Олегом Кадановым ("Оркестр Че", "Мантры Керуака") и Евгением Турчиновым ("Собаки в Космосе", "Барабашоу"). Проект сочетает в себе атмосферное гитарное и электронное звучание и глубокое текстовое наполнение.