Икона стиля Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом на церемонии CFDA Fashion Awards

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес уже не впервые удостаивается звания иконы стиля, но на церемонии награждения CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке она в очередной раз подтвердила новый статус.

На церемонию фэшн-премии Council of Fashion Designers of America (CFDA) звезда прибыла в компании своего любимого и жениха Алекса Родригеса. Счастливая парочка обнародовала волшебные фото в социальных сетях, на которых влюбленно обменивается взглядами и едет на событие в элитном авто.

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"Есть иконы, но есть только одна Дженнифер Лопес, леди и джентльмены", – нежно подписал совместное фото Алекс Родригес в своем Instagram.



Алекс Родригес и Джей Ло едут на CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @arod

Для модного мероприятия Джей Ло выбрала кроп-топ и юбку с пышным шлейфом от Ralph Lauren в насыщенном мандариновом оттенке. Свой look певица завершила оранжевым клатчем из крокодиловой кожи, высокими босоножками в тон и бриллиантовыми украшениями.



Дженнифер Лопес готовится к CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @jlo

Кроме яркого цвета и модного фасона образа американка приковала взгляды папарацци своим стальным прессом, над которым она усердно работает. Загорелое тело, собранная прическа в высокий хвост и насыщенный макияж просто отлично сочетались в вечернем образе. Любимый Дженнифер одел на светское событие классический смокинг с белой рубашкой и галстуком.



Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на​ CFDA Fashion Awards 2019 / Getty Images