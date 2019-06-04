Икона стиля Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом на церемонии CFDA Fashion Awards

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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019 / www.gettyimages.com

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес уже не впервые удостаивается звания иконы стиля, но на церемонии награждения CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке она в очередной раз подтвердила новый статус.

На церемонию фэшн-премии Council of Fashion Designers of America (CFDA) звезда прибыла в компании своего любимого и жениха Алекса Родригеса. Счастливая парочка обнародовала волшебные фото в социальных сетях, на которых влюбленно обменивается взглядами и едет на событие в элитном авто.

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"Есть иконы, но есть только одна Дженнифер Лопес, леди и джентльмены", – нежно подписал совместное фото Алекс Родригес в своем Instagram.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родригес и Джей Ло едут на CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @arod

Для модного мероприятия Джей Ло выбрала кроп-топ и юбку с пышным шлейфом от Ralph Lauren в насыщенном мандариновом оттенке. Свой look певица завершила оранжевым клатчем из крокодиловой кожи, высокими босоножками в тон и бриллиантовыми украшениями.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Дженнифер Лопес готовится к CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @jlo

Кроме яркого цвета и модного фасона образа американка приковала взгляды папарацци своим стальным прессом, над которым она усердно работает. Загорелое тело, собранная прическа в высокий хвост и насыщенный макияж просто отлично сочетались в вечернем образе. Любимый Дженнифер одел на светское событие классический смокинг с белой рубашкой и галстуком.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на​ CFDA Fashion Awards 2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес Мода
Источник: LifeStyle 24
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