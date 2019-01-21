Иллюстраторы Pictoric проведут открытый Artist Talk в Киеве

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Выставка PictoricBox в Киеве
Выставка PictoricBox в Киеве / Пресс-служба

22 января в столичном арт-пространстве ЦУМ состоится открытая встреча с участниками художественно-игрового проекта PictoricBox, на которой иллюстраторы Pictoric расскажут не только о выставке, но и вместе с гостями сыграют в новую увлекательную игру для всей семьи.

До 30 января в арт-пространстве ЦУМ будет проходить выставка PictoricBox. Ее гости не только первыми могут увидеть 100 произведений всемирно известных иллюстраторов, которые стали основой новой настольной игры с аналогичным названием, но и имеют возможность протестировать игру в специальной игровой зоне PictoricBox Play Zone. Вход для всех желающих – свободный.

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Галерея PictoricBox
Галерея PictoricBox

Авторы концептуальных иллюстраций – Анна Сарвира, Олег Грищенко, Татьяна Денисенко, Полина Дорошенко, Анна Иваненко, Женя Полосина, Елена Старанчук, Анна Андреева, Юлия Тверитина, Валерий и Елена Тихонюк, Илья Угнивенко.

На встрече 22 января художники лично расскажут о том, как создавался проект, и поделятся своими идеями относительно того, каким образом индустрия развлечений влияет на развитие мирового арт-рынка. И, конечно же, гости протестируют игру вместе с ее создателями,
– отмечает один из организаторов выставки Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation, а также соавтор идеи создания новой игры.

Нова гра PictoricBox
Новая игра PictoricBox

Предполагается, что новая игра выйдет в массовый тираж уже в текущем году. При этом, украинцы станут первыми, кто получит доступ к художественной игре, которая "вспыхнет" яркой звездой на мировом рынке, уверены ее авторы.

Что такое Pictoric? Это сообщество иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников. Цель его создания – реализация совместных проектов и популяризация качественной современной иллюстрации в Украине и за рубежом, а также ведение просветительской деятельности. Для этого Pictoric проводит творческие выставки, мастер-классы, лекции, круглые столы и встречи. Одним из приоритетных направлений деятельности клуба является налаживание сотрудничества между художником и издателем, а также популяризация творчества молодых авторов. Главное "условие" вступления в клуб иллюстраторов Украины – оригинальный авторский стиль, который идет в ногу с актуальными тенденциями в графическом искусстве.

Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Украины Новости Киева Исскусство
Источник: 24 канал
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