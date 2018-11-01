Илона Гвоздева – победительница шоу "Танцы со звездами 2018": биография танцовщицы

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Илона Гвоздева – победительница шоу "Танцы со звездами 2018": биография танцовщицы
Илона Гвоздева – победительница шоу "Танцы со звездами 2018": биография танцовщицы / 1plus1.ua

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все". Замужем, воспитывает дочь. 26 ноября в прямом эфире канала 1+1 одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

Биография Илоны Гвоздевой

Родилась танцовщица 5 августа 1988 года в селе Останино, в Крыму. С 1993 года занималась в студии бального танца "Грация". С 2005 по 2007 год Гвозева занималась в студии современного танца "А-Стиль". Именно в это время начала работать преподавателем хип-хопа, фанка и техно. На фестивале "А-стиль" становится чемпионкой по хип-хопу.

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С 2007 по 2009 год актриса работала главным тренером Киевской студии современного танца "Денс плюс" по направлениям: хип-хоп, локинг, хаус, джаз-фанк, контемпорари, джаз. Также Илона работала помощником организатора фестивалей и конкурсов "Рождественский Киев", "Киевская муза", "Арт-весна".

В 2008 году победила на Чемпионате Украины по фанку. В 2009 году участвовала в танцевальном телевизионном проекте "Танцуют все 2", в котором вошла в тройку лучших танцовщиц Украины. В 2010 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств.

Ілона Гвоздьова

Илона Гвоздева – победительница шоу "Танцы со звездами 2018"

В 2011 году впервые приняла участие в проекте "Танцы со звездами". Партнером Илоны стал Александр Кривошапко. В 2018 году на паркет вышла с шоуменом Игорем Ласточкиным. 25 ноября пара одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018". В финале проекта они соревновались с такими танцевальными парами, как Леся Никитюк и Максим Ежов, занявшими в проекте второе место, и Иракли Макацарием и Яной Заец, занявшими третье место. В честь триумфа получила в подарок от мужа автомобиль.

Спасибо Ивану Хомячуку за такой неожиданный подарок, я в шоке! Слов нет, одни эмоции,
– отметила танцовщица.

Танцовщица активно использует YouTube канал Gvozdeva Dance, где обучает всех желающих хитростям танца.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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