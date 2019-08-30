"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": первый украинский военный экшн о добровольцах

Первый украинский полнометражный художественный фильм о боях за Иловайск во время войны на Донбассе, который откровенно рассказывает об ужасе "зеленого коридора" – в широком прокате. Почему этот фильм точно заслуживает внимания – читайте в киносмотре 24 канала.

Первый украинский военный экшн об Иловайской трагедии

Фильм режиссера Ивана Тимченко основан на реальных событиях. Он честно рассказывает о кровавом августе 2014-го, когда российские боевики подло атаковали воинов АТО под Иловайском на Донбассе. Украинцы попали в уничтожающее окружение. 29 августа во время выхода по "зеленому коридору" погибли 129 человек. По последним данным, общие потери украинских сил в этих боях могут достигать 420 бойцов.

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Над сценарием первого украинского экшна об Иловайской трагедии более двух лет работал журналист и писатель Михаил Брыных. Он создавал его на основе многочисленных материалов в прессе и реальных историй добровольцев, принимавших участие в операции по освобождению Иловайска.



Фильм об Иловайской трагедии вышел в прокат

К съемкам привлекли реальных добровольцев, прорвавшихся через ад Иловайска к своим

Снимали военную драму в 2018-м под Киевом. Привлекли почти 50 бойцов, прошедших через Иловайский котел. Понятно, почему Минобороны в то время не помогло со съемками вообще. По словам продюсера, был тотальный запрет от начальника Генштаба подразделениям – "ни в коем случае не помогать съемкам". Реальной бронетехникой и оружием поделился полк "Азов".



Съемки фильма проходили в Киевской области

В то же время в сам фильм "встроили" только одну документальную съемку. Однако киносоздатели отмечают: на 80% – это реконструкция того, что было на самом деле, глазами бойцов, которым удалось прорваться через горнило ада "зеленого коридора".



Кадры со съемочной площадки "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

Персонажи фильма имеют реальных прототипов, сюжетных линий – несколько

Фильм состоит из нескольких сюжетных линий, и рассказывает о жарком лете войны, в котором многие украинские воины остались навсегда.

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Командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут, раненный в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе среди врагов. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию. Он жаждет не справедливости, а мести... Но что дальше?

Смотрите трейлер к фильму Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": видео

Интересно, что генеральный продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей Тарас Костанчук, который в 2014 году был командиром штурмовой группы батальона "Донбасс", сыграл в фильме самого себя.



Тарас Костанчук в фильме "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

В 2014-м местные жители в течение месяца действительно прятали реальных "Бишута" и его друга "Квентина" (Руслана Сокольника) от коменданта оккупантов. В то время их боевые побратимы "Шульц", "Скиф", "Франко", "Литак", "Карат" и другие погибали один за другим. Истории этих погибших бойцов и легли в основу сценария картины, что придает фильму особой исторической весомости.

Одна из главных сюжетных линий – ожесточенные бои за Иловайск и "выход" из вражеского окружения через "зеленый коридор". Параллельно разворачивается мощная линия сюжета, где двое добровольцев прорываются на подконтрольную Украине территорию через бесконечные подсолнухи и жестокие степи выстраданного Донбасса.

Я сюда убивать оккупантов пришел, а не умирать,

– говорит доброволец.

И он с собратом таки прорываются на свободу. И делают они это героически, потому что, в конце концов, уничтожают вражеский танк вместо того, чтобы убить себя гранатой...



Добровольцы в киноленте про Иловайск

Тандем военной драмы и боевика. Удачно?

Это кино полностью выдержано в стиле военного боевика (экшна). Каждую секунду чувствуется интрига и непредсказуемость развития действия. Нашей крови, пульсирующего напряжения и не бутафорского национального сопротивления здесь точно достаточно. Кинотворцам успешно удалось совместить драму с безудержными действиями: взрывами, стрельбой, автомобильными преследованиями по дорогам Донбасса и кровавыми реалистичными боями.

Полные ужаса лица мирных, которые сдают своих же

В фильме красноречиво показали силу российской пропаганды на Донбассе, которая сильно промыла мозги местным жителям. Здесь вы увидите забитых напуганных местных, которые не сразу понимают, кто по ним стреляет, и кто вообще "наши".



Кадры из фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

Также почувствуете всю низость людей, которые под страхом смерти и с необдуманного желания выслужиться сдают украинских бойцов, которые недавно вытягивали из их спин осколки снарядов...

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Этот фильм – квинтэссенция предательства и тупости значительной части местных, из-за которых и стала возможной оккупация враждебной российской сволочью Донбасса. Но вместе с тем вы услышите, что среди местных также есть люди, которые не бегут со своей земли и ждут окончания войны победой Украины. Точно, как и в жизни.

В военной драме смело не обошли скандальные моменты

Например, в ней честно говорится о зловещем приказе брать Иловайск и закрепиться вокруг Донецка без нормальных разведывательных данных и подкрепления. А также в полной красе продемонстрировали малодушие тогдашнего комбата Семена Семенченко. Да-да, того самого, которого обвиняют в смертях десятков бойцов АТО. В фильме показано, к чему приводит его желание спастись.



Первый фильм об Иловайске

Но, безусловно, самым большим злом являются российские оккупанты. И именно они – основные виновники Иловайской трагедии! Потому что под руководством российской сволочи происходил "выход" из окружения. И именно оккупанты солгали и накрыли сокрушительным огнем украинцев, превратив мирный "зеленый коридор" на беспомощный мертвый ад!

Игра актеров: персонажи характерные, но с ними не так?

Фильм порадует качественной актерской игрой и удачно подобранными персонажами. Настолько, что от одного вида русской нечисти вас будет брать зло и отвращение.



Одни из героев фильма об Иловайске

Но фильму не хватило четко прорисованных персонажей: они больше похожи на собирательные образы, чем на живых людей. Когда российского коменданта просто отпускают "домой", совсем не верится в правдоподобность. Под большим вопросом целесообразна ли необоснованная героизация украинских бойцов, которые отпускают без какого-либо наказания оккупанта, но одновременно говорят, что еще вернутся на Донбасс с украинским флагом.

Также претенциозным является изображение, что, мол, русские боевики дали приказ расстреливать колонну добровольцев после того, как из окружения успешно выбрались украинские армейцы. Ведь на самом деле это было не совсем так и потерь в рядах Вооруженных сил Украины немало.

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Стоит не упускать из внимания, что кино – поэтическое, истинно художественное. Удачная операторская и режиссерская работа погружает в атмосферу и пришпиливает к зрительскому креслу. Долго остается в памяти красивая сцена секса на фоне старта выезда колонны из Иловайска... А дальше – сокрушительный разгром.

В целом, фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" также стоит внимания зрителей, потому что дает понять: боевые потери украинских защитников не должны быть напрасными, а война на Донбассе продолжается до сих пор...



Фильм об Иловайске презентовали в Одессе

Наконец, этот фильм – достойное свидетельство, что украинское кино на военную тематику радует качеством и стабильно набирает обороты. Спешите оценить воочию в кинотеатре вашего города.

Автор: Екатерина Петренко