Индийская роскошь: актриса Приянка Чопра надела национальный строй на кинофестиваль

Голливудская актриса Приянка Чопра никогда не стеснялась своего индийского происхождения. Звезда активно демонстрирует фото со своими родственниками в сети и часто посещает родину. А на днях актриса приехала на кинофестиваль в национальной одежде.

В столице Марокко продолжается восемнадцатый ежегодный международный кинофестиваль, который уже успели посетить голливудские звезды. Главной звездой в 2019 году стала актриса и модель Приянка Чопра.

Поскольку она представляла Голливуд, к своему выходу подготовилась с большой тщательностью. На красной дорожке актриса появилась в роскошном золотистом сари, расшитом бисером. Национальное индийское одеяние Приянка Чопра заказала у дизайнеров бренда Abu Jani Sandeep Khosla.

Потрясающий образ актриса решила дополнить бриллиантовым колье, которое придало вида еще большей роскоши. Волосы Приянка Чопра собрала в прическу и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.



Роскошный образ Приянки Чопра / Getty Images

Известно, что Приянка Чопра не только покрасовалась на торжественном событии, но и получила награду фестиваля в Марракеше. Наградили актрису за вклад в киноиндустрию.



Приянка Чопра получила кинопремию / Instagram / @priyankachopra