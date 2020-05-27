Интересные сериалы 2020 года, которые разбавят карантинные будни

Видимо, киноманы уже успели пересмотреть десятки телепроектов за время карантина. Знаменитости – не исключение. Своими впечатлениями от просмотра кинолент они охотно делятся в сети. Так, певица Alyosha опубликовала список сериалов, которые смогут добавить красок к серым будням.

В подборку Alyosha вошли всего 3 сериала, которые украинцы могли еще не видеть. Все ленты вышли в прокат в 2020 году и уже отличились успехом. Что же советует пересмотреть артистка до окончания карантина – узнавайте на LifeStyle 24.

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"Викторина"

Количество серий – 3

Рейтинг IMDb – 7,4

Главные актеры: Майкл Шин, Мэттью Макфейден, Сиан Клиффорд, Марк Боннар

Сериал "Викторина" снят по реальным событиям. Шоу "Кто хочет стать миллионером" получило бешеную популярность среди зрителей, ведь каждый хотел бы стать счастливчиком. Сюжет строится вокруг скандала 2001 года, когда мошенники получили выигрыш. В преступной схеме участвовали майор Чарльз Ингрэм, его жена Диана, а также один из зрителей шоу. Чем же обернулась история и как им удалось одержать победу при десятках камер?

Смотрите трейлер к сериалу "Викторина": видео

"Голливуд"

Количество серий – 7

Рейтинг IMDb – 7,7

Главные актеры: Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Герриэр, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп

По сюжету, в 1940 году группа молодых актеров приехала покорять Голливуд. Все они – талантливые, упорные и мечтают стать звездами. Однако и известные актеры не намерены уступать свое место. Сериал покажет все трудности на пути к славе и людей, которые не опускают руки из-за трудностей.

Смотрите трейлер к сериалу "Голливуд": видео

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"Всюду тлеют пожары"

Количество серий – 8

Рейтинг IMDb – 7,7

Главные актеры: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари Девитт, Джошуа Джексон, Лекси Андервуд

Главная героиня – богачка и образцовая хозяйка Елена Ричардсон. В ее жизни, казалось бы, все безупречно: роскошный дом, замечательные дети и муж. Однако все меняется, когда в городок Шейкер-Хайтс приезжает художница Мия Уоррен. С тех пор в жизни Елены происходят ужасные события.

Смотрите трейлер к сериалу "Всюду тлеют пожары": видео