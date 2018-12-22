Иракли Макацария и Яна Заец отправились в Грузию: эффектные фото

Грузинский продюсер Иракли Макацария таки выполнил свое обещание: вместе со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами 2018" он отправился в живописную Грузию. Оттуда танцоры опубликовали первые фото.

По словам Иракли Макацарии, эта поездка была для него крайне важной. Во время участия в шоу "Танцы со звездами 2018" его партнерша по паркету неоднократно показывала достопримечательности столицы, знакомя вспыльчивого грузина с украинской культурой. Теперь же Иракли стремится так же открыть для Яны Заец его страну.

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"Помню, как Яна мне показывала свои любимые места в Киеве, где она любит проводить время с семьей. Вчера ко мне она прилетела в гости, и я знаю, что на мне теперь большая ответственность – влюбить Яну в Грузию. Первая точка – Гудаури, сегодня весь день катаемся на сноубордах", – поделился Иракли Макацария.

К сообщению он добавил яркие снимки с отдыха. Согласно фотографиям, знаменитости весело проводят время в кругу друзей.

Известно, что после горнолыжного курорта Иракли Макацария планирует показать танцовщице другие живописные места Грузии. Кроме этого, пара выйдет на паркет тамошнего шоу "Танцы со звездами".

Уже составил список мест на другие дни к посещению, а один из пунктов – грузинский паркет. Ну, куда же без этого профессиональному танцовщику, – добавил Иракли Макацария.

Стоит отметить, что и Яна Заец поделилась впечатлениями от поездки. По словам танцовщицы, она увидела Грузию совсем по-другому и считает ее "красивой страной".