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Ирина Билык примерила дерзкий образ, который удивил ее поклонников

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Ирина Билык сменила имидж для фотосессии
Ирина Билык сменила имидж для фотосессии / Instagram / @bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык любит экспериментировать с имиджем. Особенно если речь идет о съемках клипа или фотосессии. Однако на днях звезде удалось удивить своих поклонников.

На инстаграм-странице она разместила неожиданное фото. Перед камерой Ирина Билык позировала в синем брючном костюме, рубашке и платке на шее. Брутальный мужской образ артистка дополнила короткой стрижкой, сумевшей поразить ее поклонников. Все потому, что Ирину Билык такой еще не видели.

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"Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?" – поинтересовалась Ирина Билык в заметке.

Обычно Ирина Билык красуется перед камерой с длинными волнистыми волосами. Но зажигательная блондинка любит поражать своих фанатов. Так, в 2019 году она показала обновленный имидж: артистка подстригла волосы и перекрасилась в рыжий.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Ирина Билык Стиль и мода LifeStyle
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