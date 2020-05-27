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Ирина Федишин очаровала сеть стильным весенним образом: яркие фото

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Ирина Федишин
Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин активно делится с поклонниками фотографиями из карантинных будней. На днях она показала яркие весенние фото, которые быстро заполонили сеть.

Ирина Федишин неоднократно хвасталась стильными образами. Она не только талантливая исполнительница, но и заботливая мама и любящая жена. А также Ирина знает, как где угодно и когда угодно выглядеть великолепно. На днях на личной странице в инстаграме она поделились серией ярких фотографий и показала стильный весенний образ.

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Весенний образ Ирины Федишин

Певица опубликовала фотографии, на которых появилась посреди поля. Она одета в рубашку мятного цвета в полоску. Такой наряд хорошо подходит для весенней поры, ведь символизирует то, что природа просыпается после зимнего сна и все вокруг становится ярким и зеленым.

С нарядом гармонично сочетается прическа Ирины. Она легко заплела белокурые волосы в два колоска, которые ниспадали по бокам. На лице звезда сделала макияж в естественных тонах и с коричневой помадой на губах. На фото также видно невероятно красивую улыбку исполнительницы.

Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но не нужно останавливаться. Согласны?
– спросила подписчиков Федишин.

Для просмотра фотографий листайте вправо  

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Стиль и мода LifeStyle
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