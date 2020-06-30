Украинская певица Ирина Федишин решила отдохнуть от ежедневных забот и отправилась в отпуск в Одессу. Она с радостью делится с поклонниками яркими кадрами с морского побережья. Артистка даже показала, как прогуливалась на пляже с собачкой.

Миловидное видео звезда распространила на личной странице в инстаграме. Она радуется каждому мгновению и пытается зафиксировать неповторимые эмоции, чтобы потом вспомнить их и вернуться в то теплое время.

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Ирина Федишин в Одессе

В последнее время ленты социальных сетей наполнены красочными снимками на фоне моря. Многие люди отправились на летний отдых, но забывают о мерах безопасности, соблюдении социальной дистанции. Пандемия коронавируса продолжается и каждый день в Украине и мире у людей диагностируют COVID-19.

Ирина Федишин отмечает, что она отдыхает с соблюдением установленных правил безопасности. Артистка плавает с соблюдением дистанции, старается избегать толп людей. В частности, она устроила вечернюю прогулку на безлюдном пляже. Вместе с ней была милая собачка.

Образ Ирины Федишин

Исполнительница надела синее платье, которое было украшено белой бахромой. Волосы Ирина уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и розовой матовой помадой на губах. Народная любимица прогуливалась по морскому побережью босиком, что придавало ее образу особый шарм.