Ирина Билык пришла на светское мероприятие с Дмитрием Коляденко: фото

Украинская певица Ирина Билык и ее бывший бойфренд Дмитрий Коляденко подогрели интерес журналистов к их личной жизни. На праздничном мероприятии журнала Viva! знаменитости вместе позировали перед камерами.

Для светского события Ирина Билык выбрала довольно экстравагантный образ. Перед камерами артистка блистала в красном платье с прозрачной юбкой, черном удлиненном пиджаке, красных сапогах и шляпе. А вот Дмитрий Коляденко предстал в черном наряде с ярким декором и кроссовках. У обеих звезд были головные уборы, которые придали особый стиль их виду.

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Ирина Билык с Дмитрием Коляденко / Viva!

Однако не наряды звезд больше всего привлекли внимание журналистов LifeStyle 24. На днях Ирина Билык в сети опубликовала сообщение, в котором намекнула на кризис в семейной жизни с фотографом Асланом Ахмадовым.

"Поняла, как много у меня сильных женщин и девушек в подписчиках, им не нужны полумеры: если любовь, то вся без остатка, если штамп в паспорте, то непременно с любовью. Какие вы у меня молодцы! Тоже считаю, что нужно брать все и не довольствоваться чем-то одним. Или не разменивать себя на брак без любви. А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не расстаются. Иногда из-за материальных выгод, но чаще – из-за детей. А вы смогли бы через ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?" – написала Ирина Билык, чем смутила немало украинцев.

Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были невестами и строили отношения в гражданском браке. На протяжении 4 лет хореограф жил со своей любимой в одном доме и публично признавался ей в любви. Однако в 2006 году этот роман завершился громким скандалом, который звезды долгое время не могли погасить. И все же Ирине Билык и Дмитрию Коляденко удалось наладить дружеские отношения.

Сейчас певица замужем и воспитывает 3-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мама. Ее муж, фотограф Аслан Ахмадов, часто находится в России, поэтому с Ириной Билык он может не видеться месяцами. Следовательно, по словам хореографа, он пытается утешить свою бывшую возлюбленную, а в начале июня 2019 года Дмитрий Коляденко публично сделал ей предложение.

"Она реально одинока! Ее муж в России, они не видятся месяцами. Как-то ей звоню: "Билычка, а поехали на шопинг?". И она приехала. Мы пошли в супермаркет, в котором я купил ей продукты. За все заплатил на кассе, а она просто сказала: "Колядеша, созвонимся"... Это же моя боевая подруга! Имею право и кольца дарить, и развлекать ее. У нас же есть своя история. Я любил эту женщину, люблю и буду продолжать любить", – заявил Дмитрий Коляденко.

Признание хореограф устроил во время церемонии Miss Blonde Ukraine-2019. Это уже шестой раз Дмитрий Коляденко зовет Ирину Билык замуж. Однако она, как и в предыдущие разы, кольцо взяла, однако согласия на свадьбу не дала и продолжила совместно с Асланом Ахмадовым воспитывать сына.



Ирина Билык с мужем и сыном / Instagram / @bilyk_iryna