Ирина Федишин призналась, кто ей финансово помогал в начале карьеры

Украинская певица Ирина Федишин, которая сейчас собирает тысячи поклонников на своих концертах, когда-то о такой популярности могла только мечтать. Артистка рассказала, что на старте своей карьеры едва покрывала расходы на организацию выступлений. Помогали ей финансово родственники.

Об этом она откровенно рассказала в программе "Светская жизнь". Ирина Федишин не скрывает, что когда-то занимала деньги у своего троюродного брата Романа, который является владельцем оптового рынка. Однако, по словам певицы, это было сотрудничество, потому что на выступлениях она рекламировала бизнес родственника.

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"Мы приходили к Роману и просили, но это были такие партнерские отношения. То есть это не было там куча тысяч гривен: "Ира, тебе там на то, на то, на се". Мы, например, делаем концерт с Виталием и ищем спонсоров. Пришли к тем, пришли к тем, собрали определенную сумму средств и соответственно такое партнерское сотрудничество. Реклама во время концерта", – призналась Ирина Федишин.

Кроме этого, звезда решила опровергнуть популярные слухи, что родители помогли ей стать певицей. Ирина Федишин убеждает: они обычные украинцы, которые не имели больших доходов. Мать певицы работала в доме культуры, а отец – инженер по образованию, однако выступал в группе на свадьбах.

"У меня родители простые люди, я из обычной семьи. Говорят: "И что Ире Федишин все там купили". На самом деле это не так. Ирина Федишин сама себя творила, много работала", – добавила она.

Кто такая Ирина Федишин? Это известная украинская певица, которая родилась и росла в Львове. Ирина Федишин с детства участвовала в творческих конкурсах и пыталась покорить отечественный шоу-бизнес. В 2005 году она участвовала в национальном отборе Евровидения, однако успеха ей это не принесло. Немалую известность артистка получила, придя на "Голос страны". Ирина Федишин покинула проект на половине пути, однако увеличила количество своих поклонников.



Сейчас вокалистка записала 4 студийных альбома. Ирина Федишин является автором слов и музыки многих своих песен. самые популярные из них – "Просто танцюй", "Україна колядує", "Гітара", "Твій ангел", "Лише у нас на Україні".