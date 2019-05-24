Ирина Горовая поздравила Потапа и Настю с бракосочетанием и пришла на свадьбу с новым бойфрендом

Накануне, 23 мая, украинский шоу-бизнес праздновал свадьбу года – бракосочетание Потапа и Насти Каменских. Немало звезд были приглашены на звездную вечеринку, куда попала также бывшая жена и коллега Алексея Потапенко – Ирина Горовая.

Вчера утром, 23 мая, продюсер и рэпер Потап официально подтвердил слухи, которые по-особенному активно взрывали сеть несколько последних месяцев, – они с Настей Каменских женятся. Празднование прошло в ресторане за Киевом, а на вечеринке было немало звездных гостей. В список приглашенных попала и бывшая жена и партнерша Потапа Ирина Горовая.

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Она неоднократно рассказывала в интервью, что после развода они смогли остаться друзьями и до сих пор являются близкими людьми друг для друга. Продюсер работает в их с Потапом компании Mozgi Entertainment и они вместе ведут несколько проектов, поэтому бизнесвумен не могла пропустить праздник своего коллеги по работе.

Ирина Горовая поздравила Потапа и Настю со свадьбой / скриншот

Ирина Горовая публиковала немало stories с молодоженами на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что на праздновании она появилась не сама, а со своим новым бойфрендом Евгением Артюховым. Она поделились коротким видео, на котором они целуются на фоне свадебной атрибутики.



Ирина Горовая с бойфрендом на свадьбе Потапа и Насти / скриншот