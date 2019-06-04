Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани развода, – инсайдер

Звездный брак популярной модели Ирины Шейк и знаменитого голливудского актера Брэдли Купера висит на волоске. Инсайдеры подчеркивают, что они не счастливы вместе и пытаются наладить отношения только ради 2-летней совместной дочери Леи.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

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Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске,

– заявил инсайдер.

Впервые о недоразумении Ирины и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Звезда родилась" на церемонии награждения Оскар-2019. Во время выступления между звездами возникла так называемая "химия", которую поклонники бурно обсуждают в социальных сетях. Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Купером присутствовала Ирина Шейк, он откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене.

Впоследствии Ирина Шейк появилась на красной дорожке Met Gala 2019. Модель была без любимого, поэтому подогрела слухи об их расставании.

Вместе с тем, издание Page Six напомнило, что в Брэдли Купера и Ирины Шейк совершенно разные интересы. "Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На тусовках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом", – говорится в источнике.

Однако знаменитости в течение четырех лет не комментируют слухи. Также супруги часто попадают в объективы уличных папарацци во время прогулок в полном семейном составе – с дочерью Леей.