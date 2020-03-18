Ирина Шейк и Роберт де Ниро: итальянский глянец выпустил серию обложек с мировыми звездами

Пандемия коронавируса охватила все сферы деятельности. Стремительное распространение заболевания сказалось и на фэшн-индустрии, которая не осталась в стороне от борьбы со смертельной вспышкой. Так, итальянское издание Vanity Fair посвятило серию обложек с мировыми звездами в знак поддержки общества.

Несмотря на то, что количество летальных случаев в разных странах мира растет изо дня в день, Италия стала настоящим эпицентром вспышки коронавируса. Так, на ситуацию в стране один за другим реагируют представители модной индустрии, которые жертвуют колоссальные суммы на нужды медицины.

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Не менее важной остается поддержка лидеров мнений, которые собственным примером помогают бороться с паникой. Так, итальянский глянец Vanity Fair выразил слова поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса. В знак солидарности с обществом он выпустил серию обложек с мировыми звездами – Ириной Шейк, Милли Бобби Браун, Тони Гаррн, Стеллой Маккартни, Робертом де Ниро и десятками других.

На каждой из черно-белых обложек появились слова "Я люблю Италию. Объединимся, чтобы остановить вирус" и перечень городов, пострадавших от коронавируса: Милан, Ухань, Сеул, Тегеран, Париж, Берлин, Кодоньо, Лоди и Сиэтл.

В Италии по состоянию на 18 марта 31 тысяча 500 случаев заражения коронавирусом. Умерли уже 2 с половиной тысячи человек. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Следовательно, в стране создали "красную зону" с очень строгими ограничениями: запрет на въезд и выезд, закрытие общественных мест, отмена всех мероприятий. Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные мероприятия на всю страну.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала