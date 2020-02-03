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Ирина Шейк надела прозрачное платье-сетку на вечеринку: жаркие фото

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Ирина Шейк в прозрачном платье / Instagram / @riccardotisci17

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк решила не впадать в депрессию, а продолжать развивать свою карьеру. Поэтому звезда оказывается в списках всех престижных событий, а ее появление на красных дорожках отмечается немалым фурором.

2 февраля в Лондоне прошло награждение лучших актеров и режиссеров премиями BAFTA-2020. И, по традиции, мероприятие не ограничилось только торжественной частью: вечером все звезды пришли на светскую вечеринку, чтобы поздравить победителей. Приглашение получила и молодая мамочка Ирина Шейк.

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Модель решила не игнорировать событие и охотно отправилась в Лондон. Перед камерами Ирина Шейк блистала в прозрачном платье-сетке от бренда Burberry. Наряд был расшит кристаллами, что поразило всех участников события. А вот прозрачный силуэт помог Ирине Шейк добавить соблазнительности образу: манекенщица надела нюдовое боди, засветив безупречную фигуру. Босоножки и лаконичные украшения завершили соблазнительный look Ирины Шейк.

Интересно, что уже в сети звезда показала фото с воспалительным Рикардо Тиши. Мужчина, который является близким другом Ирины Шейк, сопровождал ее на вечеринке и принял участие в импровизированной съемке для ее блога. Не отказывалась модель от фото и с другими гостями события.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Ирина Шейк Стиль и мода
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