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Ирина Шейк показала, как проводит новогодние праздники: соблазнительные фото

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Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-летняя Ирина Шейк не только покоряет подиумы миланских и парижских Недель моды, но и регулярно напоминает поклонникам своих страниц в социальных сетях, что она обладательница идеального тела. В Инстаграме звезды появились новые фотографии с отдыха. На них модель позирует в купальнике.

Сексапильная брюнетка непрерывно участвует в съемках для самых престижных международных глянца и модных брендов с мировым именем. Над фото, которые модель публикует на страницах социальных сетей, колдует целая команда именитых профессиональных фотографов, ведущих дизайнеров, визажистов и парикмахеров. Однако фанатам знаменитости больше нравится непринужденные фото из частной жизни Ирины Шейк.

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Новый 2020 год модель встретила в кругу друзей в роскошном пятизвездочном отеле в Коста-Рике. На побережье Тихого океана она примерила немало пляжных образов, продемонстрировав несколько из них на личной странице в инстраграми.

Так, на фото Ирина Шейк появилась в ярком розовом бикини. Чтобы спрятаться от палящего солнца, звезда надела светлую панамку. На фото в центре внимания оказалась соблазнительная грудь модели, а ее декольте украсила цепочка.

Знаменитость позирует без макияжа. Такие фотографии не редкость для именитой модели, которая не упускает случая похвастаться своей естественной красотой.

Еще одним кадром Ирина Шейк вызвала шквал комментариев. Девушка встала в полосатом бикини и массивных очках в лодке. Фоном для фотографии стали извилистые деревья над лесной водоемом, в котором, судя из инстаграм-сторис модели, водятся крокодилы.

Для новогодней ночи Ирина Шейк выбрала яркое платье мандаринового цвета, которое удачно подчеркнуло все прелести ее пленительного тела.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Ирина Шейк LifeStyle
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