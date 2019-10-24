Ирина Шейк показала себя обнаженной в честь дня рождения фотографа: эротические фото 18+

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Mario Sorrenti / menstyle.it

Российская супермодель Ирина Шейк шокировала поклонников обнаженными снимками, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Ирина Шейк решила показать провокационные кадры в честь дня рождения автора снимков, фотографа Марио Сорренти.

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В черно-белой фотосессии россиянка полностью разделась, продемонстрировав свою фигуру. Интимные места кое-где прикрывает лишь темная ткань.

"С днем ​​рождения", – лаконично добавила модель в подписи на фото.

В эротической съемке знаменитость приняла участие еще до рождения своей дочери Леи, в сентябре 2016 года. Добавим, что длительное время Ирина была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Пара решила разойтись еще в конце 2018 года, но муж попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и фанатов от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды".

В одном из последних интервью Шейк призналась, что после сложного расставания с Купером пытается ценить то, что у нее есть сейчас.

Мне 34 и мне очень повезло, что я до сих пор работаю. Думаю, что женщины – как хорошее вино, с годами становятся только лучше, мудрее, и начинают принимать более правильные решения. Женщина просто должна чувствовать, что не стареет внутри. Все дело – в личности. Все заключается в том, как ты воспринимаешь жизнь и какую энергию распространяешь,
– заявила она.


Ирина Шейк / Mario Sorrenti / Instagram-Stories / @irinashayk


Ирина Шейк / Mario Sorrenti / Instagram-Stories / @irinashayk

Больше фото Ирины Шейк в объективе Марио Сорренти: смотрите здесь

Ирина Шейк /  Mario Sorrenti / menstyle.it

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Эротика Ирина Шейк
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