Ирина Шейк рассказала, почему наложила "табу" на тему отношений с Брэдли Купером

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / www.glamourmagazine.co.uk

Знаменитая российская модель, которая давно работает и проживает в США, украсила обложку британского глянца Glamour. Также она дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему запрещает расспрашивать об отношениях с голливудским актером Брэдли Купером.

33-летняя Ирина Шейк поставила категорическое "табу" на тему ее личной жизни и отношений с отцом ее дочери Брэдли Купером. Модель сложно назвать скрытной персоной, поскольку она часто делится откровенными снимками и редко пропускает светские мероприятия, однако на тему отношений она предпочитает молчать. Почему знаменитость сделала такой выбор она рассказала британскому журналу Glamour.

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У меня много друзей, которые рассказывают о личной жизни в своих социальных сетях. Я восхищаюсь этим и думаю, что это хорошо. Но считаю, что это личный выбор каждого. Поскольку моя работа предполагает, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной – потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так,
прокомментировала свое решение о приватности 33-летняя Ирина Шейк.

Ірина Шейк про стосунки з Бредлі КУпером
Ирина Шейк / Glamour Magazine UK 

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Теги: LifeStyle Звездные романы Ирина Шейк
Источник: 24 канал
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