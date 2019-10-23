Ирина Шейк снялась на фоне айсбергов в Исландии для бренда Falconeri: эффектные фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @falconeriofficial

Итальянский бренд Falconeri представил кампейн для новой осенне-зимней коллекции, в которой снялась популярная российская модель Ирина Шейк. Съемки проходили в заснеженной Исландии.

В фотосессии Ирина Шейк позировала в теплых свитерах, джемперах и кардиганах, которые модель надевала на голое тело. Так, на фоне айсбергов и ледяной воды звезда смогла в очередной раз продемонстрировать идеальную фигуру и стройные ноги.

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Автором снимков стал фотограф Джампаоло Сгура. Falconeri новым кампейном попытался показать связь человека с окружающей средой.

Невероятные моменты, проведенные на съемке новой кампании Falconeri в Исландии. Эту съемку я никогда не забуду,
– добавила Ирина в подписи к фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Falconeri (@falconeriofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Falconeri (@falconeriofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Falconeri (@falconeriofficial)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
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