Ирина Шейк снялась на фоне айсбергов в Исландии для бренда Falconeri: эффектные фото
Итальянский бренд Falconeri представил кампейн для новой осенне-зимней коллекции, в которой снялась популярная российская модель Ирина Шейк. Съемки проходили в заснеженной Исландии.
В фотосессии Ирина Шейк позировала в теплых свитерах, джемперах и кардиганах, которые модель надевала на голое тело. Так, на фоне айсбергов и ледяной воды звезда смогла в очередной раз продемонстрировать идеальную фигуру и стройные ноги.
Читайте также: В смелом красном платье: Ирина Шейк потрясла сексапильным образом в Нью-Йорке
Автором снимков стал фотограф Джампаоло Сгура. Falconeri новым кампейном попытался показать связь человека с окружающей средой.
Невероятные моменты, проведенные на съемке новой кампании Falconeri в Исландии. Эту съемку я никогда не забуду,
– добавила Ирина в подписи к фото.
Выбор редакции
-
Изабель Гулар – 35! Семь соблазнительных образов супермодели в инстаграме – фотосегодня , 09:34
-
"Я была очень наивная, американка": друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри22 октября , 17:35
-
Нацотбор на Евровидение-2020: зрители самостоятельно смогут выбрать жюри22 октября , 17:15