Ирина Шейк украсила обложку французского глянца: эффектное фото

33-летняя Ирина Шейк неоднократно была лицом различных мировых глянцев. На этот раз она украсила обложку французского журнала Numero.

Популярная российская модель, которая давно работает и проживает в США, недавно снялась в фотосессии для рекламы спортивного бренда одежды DSquared2. Она позировала перед камерой в окружении полуобнаженных молодых ребят. В следующей своей работе на главном плане появилась лишь 33-летняя Ирина Шейк. Она украсила обложку французского глянца Numero.

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Снимком с фотосессии модель поделилась на своей странице в Instagram. Она позировала перед камерой 74-летнего немецкого фэшн-фотографа Питера Линдберга. На обложке она предстала с новой короткой прической и в сексуальном образе. Авторы съемки подобрали для Ирины Шейк платье-боди на одно плечо с откровенным декольте. Такой наряд прекрасно подчеркнул и тонкую талию модели, и стройные ножки.



Ирина Шейк / Instagram / @numeromagazine

Также Ирина Шейк поделилась красивым снимком с двумя щенками. На фотографии с животными модель позировала в сексуальном черном платье с глубоким декольте.