Ирма Витовская показала фото, как она выглядела в юности

Известная украинская актриса кино и театра Ирма Витовская является активной пользовательницей социальных сетей. В новой публикации звезда кино поделилась фотографией, на которой предстала помолодевшей.

Сейчас киноактрисе 45 лет и ее энергии и красоте можно только позавидовать. Женщина активно снимается в фильмах, участвует в интервью и отстаивает активную гражданскую позицию. Кроме этого, Витовская успевает гастролировать по Украине с различными театральными постановками и делиться секретами успеха. Последняя из ее работ – "Мои мысли тихие", которую, к слову, впоследствии будут показывать в кинотеатрах Беларуси.

Интересно: Хватит приуменьшать образ украинца, – эксклюзивное интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"

В этот раз она порадовала фанатов фотографией многолетней давности. Сколько на фотографии актрисе лет – Витовская решила не вспоминать, впрочем, фанаты засыпали ее одобрительными комментариями. На фотографии актриса предстала в одном из театральных образов – в синем "верхе", с пышной прической с локонами, в которые были вплетены украшения, и бусы из жемчуга. Особенно в глаз зрителя "бросаются" голубые глаза актрисы.

"Нашла в старых архивах. Юная Ирма", – подписала фото Ирма Витовская в фейсбуке.



Юная Ирма Витовская / Facebook / @Ирма Витовская-Ванца

В комментариях к записи Ирма оставила еще две фотографии 1994-1995 годов – это был период учебы в Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Тогда ей было примерно 20 лет.



Архивные фото Ирмы Витовской / Facebook / @Ирма Витовская-Ванца



Архивные фото Ирмы Витовской / Facebook / @Ирма Витовская-Ванца

Кто такая Ирма Витовская?

Настоящее имя – Ирина Григорьевна Витовская-Ванца. Современная украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель; работает в Молодом театре (с 1998), известная по роли Леси в сериале "Леся+Рома" (2005-2007). Ведущая развлекательных шоу на украинском телевидении. Заслуженная артистка Украины (2016). После российской вооруженной агрессии против Украины Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями.