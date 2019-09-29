Иск на 200 тысяч долларов: солистка группы Spice Girls Мелани Браун попала в скандал

Британская поп-певица Мелани Браун, которая является одной из самых скандальных солисток группы Spice Girls, в очередной раз оказалась в центре резонансных новостей. Ее бывший подопечный подал в суд, требуя компенсации.

Как сообщает таблоид Mirror со ссылкой на инсайдеров, истцом является бывший стилист Мел Би и ее друг Гарри Мадатян. Мужчина заявил, что артистка его "незаконно уволила, причинила эмоциональные травмы и не оплатила сверхурочные".

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Согласно документам, которые уже передали в один из окружных судов США, 40-летний Гарри Мадатян требует от Мелани Браун компенсации в размере 200 тысяч долларов.

Стилист убеждает, что работал по 24 часа в сутки и мог получить звонок от солистки Spice Girls даже посреди ночи. Гарри Мадатян поселился в имении Мел Би и выплачивал ей за аренду комнаты большую часть своей зарплаты, оставаясь с мизером. На переезд мужчина решился, чтобы помогать звездной работодательнице в любое время суток.

Она платила мне 10 тысяч долларов в месяц, 7 из которых я отдавал за комнату, которую был вынужден снимать в ее доме. Она использовала мою кредитную карту для покупки мебели, техники, транспорта и проведения вечеринок,

– заявил Гарри Мадатян.

Пока певица не комментирует скандальное судебное дело, а сам истец обещает обнародовать в СМИ резонансные детали их общения с Мел Би.



Мелани Браун с Гарри Мадатяном / Mirror

Как известно, в апреле 2019 года в сети разгорелся другой скандал с участием Мелани Браун. Тогда звезда рассказала, что у нее была интимная связь с коллегой по группе Джери Холлиуэлл. Впоследствии Мел Би пожалела о своем заявлении и добавила, что это было просто развлечение. Такие слова сразу опровергли представители Джерри.