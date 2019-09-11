Искре Лоуренс – 29: самые сексуальные фото пышнотелой модели

11 сентября знаменитая модель plus-size Искра Лоуренс празднует свое 29-летие. Как начиналась карьера манекенщицы и в каких сексуальных съемках она успела сняться – читайте в материале LifeStyle 24.

Искра Лоуренс родилась в британском городе Вустер. Однако еще с детства девочка стремилась быть частью шоу-бизнеса, поэтому в школе посещала не только секцию плавания, но и актерский кружок. Уже в 15 лет Искра сделала первый шаг к осуществлению своей мечты, присоединившись к Национальному молодежному театру. И на этом актерская карьера звезды завершилась.

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Первый модельный контракт Искра Лоуренс подписала в 13 лет. В подростковом возрасте эффектную блондинку заметили редакторы журнала Elle, которые предложили ей выгодное сотрудничество. Однако эффектная красавица начала стремительно набирать лишний вес, что стало поводом для прекращение контракта, ведь в глянцах все хотели видеть девушек с идеальными формами.

Такая неудача заставила Искру Лоуренс сесть на изнуряющие диеты, которые не давали результатов. Когда же стремление быть совершенной едва не привело к госпитализации, модель перестала переживать из-за пышных форм, начав правильно питаться и посещать спортзал. Под присмотром личного тренера знаменитая британка поддерживала свою форму, однако не худела.

Я одна из счастливчиков. На фото слева мне всего 13 лет и я только присоединилась к модельной индустрии, и выжила. Это, казалось бы, гламурная работа, но я ее обожаю и работаю последние 16 лет, чтобы достичь еще большего успеха,

– отметила Искра Лоуренс.

Уверенность в себе и невероятная харизма помогли Искре Лоуренс получить знаковый контракт. Представители бренда нижнего белья American Eagle Outfitters сразу же пригласили манекенщицу к сотрудничеству, а ее фото стали украшать все рекламные вывески. Впоследствии Искра Лоуренс стала появляться в модных глянцах и стала желанным гостей светских мероприятий. Вместе с тем она не изменила своим принципам: модель – одна из немногих, кто выставляет условие не редактировать ее снимки, и так предстает в журналах с целлюлитом.

Всеми успехами британская модель делится со своими подписчиками в Инстаграм. Любит манекенщица потрясать сеть и откровенными фотосессиями в белье или купальниках. Какими же сексуальными снимками отличилась Искра Лоуренс – смотрите в подборке LifeStyle 24.