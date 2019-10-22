Испанская монархиня Летиция засветила роскошное платье на коронации императора Нарухито: фото

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Коронации императора Нарухито в Японии
Коронации императора Нарухито в Японии / Getty Images

В столице Японии, Токио, 22 октября прошла церемония интронизации 126-го императора Нарухито. По случаю такого важного действа в Токийский Императорский дворец съехались более 2000 гостей из более чем 180 стран. Среди них и королевская чета – испанский король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция.

Еще 21 октября журналисты зафиксировали королевскую чету, когда те вылетали из Мадрида в Токио. Тогда Летиция надела монохромный look – трендовый брючний костюм черного цвета, черную блузу в белую полоску, туфли-лодочки и объемный клатч.

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Сегодня же, 22 октября, супруги вместе с другими представителями королевских семей пришли на церемонию интронизации нового императора. Для официального мероприятия, с которого в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония", испанская королева выбрала роскошный образ - максиплатье из нежного шелка светло-зеленого цвета с цветочным розовым орнаментом.

Летиція в японії

Королева Испании на коронации императора Нарухито в Японии / Getty Images

Ее "королевский" look дополнил трендовый обруч розового цвета, широкий зеленый пояс на талии и маленький розовый клатч. Роскошное бриллиантовое ожерелье, браслет и серьги завершили выход. Филипп VI, в свою очередь, выбрал традиционный смокинг черного цвета и белую рубашку.

Летиція в Японії

Королева Летиция (в центре) и Филипп VI (слева от нее) / Getty Images

Добавим, что последняя интронизация в Японии происходила 30 лет назад, а предпоследняя – более 90 лет назад.

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Королівська сім'я Япония Мода Летиция, королева Испании
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