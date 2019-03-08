Истерика и требования не публиковать видео: что осталось за кадром интервью ANNA MARIA

Перед финалом Нацотбора Евровидение-2019 сеть взорвалась от ролика с участием ANNA MARIA. Вокалистки во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным не смогли ответить на вопрос: "Чей Крым?". Однако зрители не видели, что происходило в студии после эфира на крымскотатарском канале.

Как Анна и Мария Опанасюк отреагировали после участия в программе, рассказал журналист Роман Скрыпин. По его словам, он не виделся с певицами до и после эфира. Однако впоследствии коллеги Романа Скрыпина рассказали, что у ANNA MARIA была истерика.

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Я же хитрый жук. До эфира я не общаюсь с гостями студии – намеренно этого избегаю. Так же я избегаю общения после эфира. Бегом убегаю, собираю вещи и все, меня нет. Не хочу общаться – для этого есть эфиры. Вот такое у меня правило. Гостевой редактор, а также выпускающий редактор мне потом рассказывали, что там была какая-то истерика у девушек,

– признался Роман Скрыпин.

Певицы сразу же обратились к редакторам с требованием, чтобы видео не попало в YouTube. Участницы Национального отбора не понимали, что произошло в эфире, ведь они готовились говорить не о политике или истории, а исключительно о Евровидении-2019.

"Они требовали не выкладывать это в YouTube. Они не понимали, что произошло, потому что их приглашали, вроде бы, говорить о Евровидении, а тут сделали такую подставу. Оснований никто не делал. Это не была спецоперация Скрыпина", – отметил Роман Скрыпин.



Певицы ANNA MARIA в студии Романа Скрыпина / Скриншот видео

Журналист признался, что был поражен от того, что певицы не поинтересовались, с кем они будут общаться во время интервью. Сам же Роман Скрыпин известен острыми вопросами о политике и Второй мировой войне. Следовательно, согласившись на эфир, ANNA MARIA должны были быть готовыми к соответствующим темам.

Немного странно, когда человек идет к кому-то на эфир и не изучает профайл. Они вообще не понимали, с кем они говорят. Для этого есть "Википедия" – зайдите, посмотрите, загуглите фамилию и подумайте: "А, может, надо вовремя отказаться?"... Что еще осталось за кадром... ANNA MARIA не пошли сразу. Они остались что-то выяснять. Сами себе нагадили в тапки. Это проблема не моя,

– заявил Роман Скрыпин.

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Кроме этого, журналист откровенно признался, что его коллеги приглашали и MARUV, однако, когда концертный директор узнал, что девушка будет общаться с Романом Скрыпиным, то замолчал на несколько минут. Впоследствии представитель артистки заявил, что она не будет давать интервью.

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