История любви в фото: Ольга Сумская показала волшебные архивные снимки с Виталием Борисюком

Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз сумела покорить сеть. Звезда опубликовала волшебные архивные фото с мужем Виталием Борисюком, которые до сих пор не видели ее поклонники.

Талантливая актриса Ольга Сумская является настоящим примером для многих украинок. Ее брак с Виталием Борисюком привлекает немалое внимание СМИ и общественности, ведь несмотря на обычные распри пара умеет поддержать друг друга и сохранить свои чувства.

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По словам Ольги Сумской, романтические отношения с Виталием Борисюком зародились именно в День влюбленных. Поэтому 14 февраля она решила поделиться с поклонниками своей историей любви и показать уникальные архивные фото.

История любви родилась именно в День святого Валентина 1991 года, когда праздник только пришел к нам. Утром, 14 февраля, перед репетицией я нашла на своем столике в гримерной шоколадное сердце, а в нем записочка: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". И все! Я поняла, что влюбилась,

– рассказала Ольга Сумская.

В спектакле "Кандид" актриса играла главную роль. Любимым Ольги Сумской на сцене был Виталий Борисюк. Пожалуй, романтическая постановка настолько захватила двух звезд, что после репетиций они уже не хотели расставаться. К волшебной истории любви знаменитая украинка добавила архивные фото, которые заворожили сеть.

"Это фото с первого в Украине мюзикла "Кандид", где мы с Виталием Борисюком играли влюбленных – Кандида и Кунегунду! Там все и началось, во время репетиций. Ну, а продолжение вы все знаете", – написала Ольга Сумская.