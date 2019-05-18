История повторяется, – Святослав Вакарчук отреагировал на годовщину депортации крымских татар

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Twitter / @Sviatoslav Vakarchuk

Украинский исполнитель и отныне политик поделился своими размышлениями о годовщине трагедии кримскотарарского народа в 1944 году, когда представители НКВД депортировали людей в места ссылки или же расстреливали на месте.

Святослав Вакарчук в своем Facebook выразил сожаление, что "75 лет назад эшелоны с крымскими татарами отправили в Среднюю Азию и тысячи людей были с корнями вырваны из своей родной земли". По его словам, целый народ стал жертвой тогдашней государственной политики, которая лишила людей родины, крова и жизни.

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Скриншот со страницы Святослава Вакарчука / Facebook / @Святослав Вакарчук

Певец добавил, что сегодняшняя история с аннексированным Россией Крымом имеет похожую историю и крымские татары снова вынуждены бороться за свой родной край.

Украинцы солидарны с крымскими татарами и никогда не забудут этот день! История повторяется... Сегодня в аннексированном Крыму тысячи наших братьев и сестер снова в опасности. Но я уверен, что наступит день, когда мы раз и навсегда вернем такой родной и для крымских татар, и для всех нас Крым,
– заверил Вакарчук.

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Скриншот со страницы Святослава Вакарчука / Facebook / @Святослав Вакарчук

Что известно о депортации крымских татар?
Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.

Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

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Теги: LifeStyle Крымские татары Новости LifeStyle Новости политики Новости Крыма СССР История Музыка Святослав Вакарчук
Источник: LifeStyle 24
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