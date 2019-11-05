История успеха Zara: как привлекает покупателей один из самых известных брендов мира

Модные ретейлеры – это магазины, где аналоги вещей из подиума можно купить по дешевке, а ассортимент там меняется с бешеной скоростью. Один из таких – Zara, которая имеет более двух тысяч магазинов в мире и пользуется огромной популярностью.

Концерн Inditex – одна из крупнейших дистрибьюторских групп в мире. Она владеет более 7 тысячами магазинов и руководит восемью всемирно известными брендами: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius и Bershka. Наверное, вы не раз заходили в эти магазины в торговых центрах своего города.

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Но настоящей звездой концерна, которая приносит ему больше прибыли, является испанская компания Zara. В прошлом году доходы ее основателя – Амансио Ортеги – достигли 70-ти миллиардов долларов. Это сделало его вторым самым богатым человеком в Европе и шестым во всем мире.



Основатель Zara Амансио Ортега

Но вот секретов успеха Ортега вам не расскажет, потому что за всю жизнь дал всего три интервью, а в 1999 году в сети не было ни одной его фотографии.

Как начиналась история Zara

Началось все в 1975-м году в испанской Ла-Корунье. Тогда еще местный предприниматель Амансио Ортега решил воссоздать модели известных дизайнеров, использовав более доступные материалы. Так на витринах первого магазина Zara появились копии вещей из подиума – но по значительно более низкой цене. Такую политику компания исповедует и сейчас.



Магазин Zara/ Фото bilshe.com

Из-за этого компанию неоднократно обвиняли в плагиате. С Zara безуспешно судился модный дом Christian Louboutin – за сходство их пары туфель с его фирменной обувью. А три года назад группу Inditex обвинили в плагиате более сорока художников-иллюстраторов. Но на все это ZARА имеет короткий ответ: "Не воруем, а черпаем вдохновение".

Секрет успеха компании Zara

А теперь – к главному секрету успеха. Zara зарабатывает меньше на вещах, но продает их очень много. И в этом плане им нет равных. Новую бизнес-стратегию, которую удалось разработать Амансио Ортеге, сейчас изучают в топовых университетах мира.

Почему? В то время, когда большинство других брендов пользовались услугами аутсорсинговых компаний – фактически передавали часть своих задач другим людям – Zara самостоятельно контролировала все производственные процессы. Там не сотрудничали с посредниками или агентами, сами закупали материалы и разрабатывали дизайн. К тому же, работали с бюджетными тканями и использовали дешевую рабочую силу.

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Скорость – еще одно отличие Zara от других ретейлеров. Именно там впервые появилась популярная сейчас концепция fast fashion – мгновенная мода, которая меняется вместе с изменением трендов и пожеланий покупателей. Ее цель – заставить вас чуть ли не ежедневно обновлять гардероб.

На деле же все не так радужно. Одежда такого сегмента обычно низкого качества и окажется в помойке значительно быстрее, чем сшитая из качественных материалов. Как следствие – миллионы тонн отходов на свалках. Если на разработку одной коллекции у других компаний уходят месяцы, Zara может придумать, спроектировать и пошить линейку всего за две недели.



Zara имеет магазины по всему миру

К тому же, любая модель не держится на витринах дольше месяца. А в некоторых европейских магазинах линейка обновляется дважды в неделю. Это существенно увеличивает количество покупателей, ведь клиенты знают, что придя в магазин, всегда найдут там новые вещи. Ведь уже через неделю после шопинга вам покажется, что вы отстали от трендов.

"Из десяти людей, которые пришли в магазин, трое что-то купят. Клиентов заставляют бояться, что то, что они видят сегодня, завтра уже может исчезнуть, а то, чего сегодня еще нет, может завтра появиться на полках", – объясняет журналиста Ковадонга О'Ши.

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Если вещь плохо продается – ее сразу же снимают с производства. Поэтому в ZARА практически отсутствуют нераспроданные запасы на складах. А откуда уверенность? Да просто Zara – лучшая в определении трендов. Ее работники проводят детальный анализ одежды и беспрестанно следят за тем, кто во что одет – от звезд на красных дорожках и актеров в фильмах до обычных прохожих на улицах.

Однажды я остановился на светофоре и мимо меня проехал мужчина в джинсовой куртке с кокардой. Мне понравилось – это было свежо, по-новому, трендово. Я позвонил дизайнеру и описал то, что увидел. Через две недели жакеты уже были в магазинах и их раскупали, как горячие пирожки,

– рассказывает основатель Zara.

Кроме этого, Zara ежедневно собирает данные продаж и читает комментарии покупателей. На основе отзывов и предложений совершенствуют продукцию и создают прототипы новых коллекций. А это, к слову, более 20-ти тысяч вещей в год. Как это работает? В специальной программе на прототипе ткани размещают фрагменты будущих вещей. Этот процесс чем-то напоминает составление пазла. Такая схема позволяет найти наиболее выгодный способ использования материалов.

Сколько магазинов Zara существует в мире

В мире работают более двух тысяч магазинов Zara. При этом в США их всего 85. Знаете почему? Вещи Zara, как и большинство масс-маркет продукции, имеют стандартную и достаточно ограниченную размерную сетку. Поэтому люди с Plus Size фигурами попросту не могут подобрать себе одежду.

Почему Zara не шьет большие вещи? Все просто: больше тканей – больше затрат. Вся продукция по сути ориентирована на людей со стандартными типами фигуры. Два года назад такая политика компании спровоцировала скандал: Zara запустила новую линию джинсов с многообещающим лозунгом "Люби свои формы". Но вот на рекламе красовались тщательно отретушированные фото очень худых моделей.



Фото с рекламы Zara, которая возмутила многих покупателей

Сколько Zara тратит на рекламу

И наконец – о рекламе. На нее Zara тратит мало. Ведь даже без баннеров или рассылок в соцсетях она впереди конкурентов. Просто существует другой способ привлечения клиентов – выгодное размещение магазинов. Обычно они открываются на главных улицах больших городов, рядом с люксовыми бутиками.

К примеру, за помещение площадью более 3 тысяч квадратных метров на пятом авеню в сердце Нью-Йорка Zara заплатила 324 миллиона долларов.