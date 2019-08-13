Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра

Италия вдохновляет на творчество и обогащает бесценными впечатлениями каждого, кто ее посетит. Именно здесь зародились ростки европейской цивилизации, однако, и сегодня здесь сосредоточено главное культурное наследие человечества. Несмотря на свой почтенный возраст и исторический багаж, Италия остается легкой, игривой и зажигательной страной, ежедневная жизнь в которой – настоящий карнавал.

Дешево в Италию

Самый экономный способ добраться до Италии – это забронировать билеты на рейс Сучава-Болонья. До румынского городка можно добраться из Черновцов частными перевозчиками, которые берут за услугу 15 евро в одну сторону. Интернет переполнен объявлениями, довозят до самого аэропорта. Бронируя билеты на самолет заранее, можно купить их всего лишь за 30 евро. В общем, до центра Италии добираемся только за 60 евро. Дорога немножко тяжелая, однако, возможно, она стоит этой экономии?

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Уже на месте. Что дальше?

Проголодались? Болонья – лучшее место для того, чтобы познакомиться с итальянской кухней. Так считают сами итальянцы! Здесь готовят самую вкусную пасту болоньез, лазанью, тортеллини и отбивную по-болонски. Приятного аппетита!



Болонья / Фото из открытых источников

В Болонье, правда, на длительное время оставаться не стоит. Достаточно одного дня на экскурсию по старой части города: Болонский университет, площадь Нептуна, Падающие башни и Колонадии – вот и все. К сожалению, этот город еще не раскрыл свой туристический потенциал, поэтому и дешевое жилье найти трудно. Лучше не терять времени и брать билет до Венеции...

Итальянская железная дорога

В Италии очень развита железнодорожная система. Можно добраться до любого большого города и маленького села. Вагоны комфортные. Даже эконом-класс Вас приятно удивит. Все кресла раздвижные, поэтому можно даже выспаться. Билеты на входе не проверяют, многие путешествуют зайцем. Но на любой станции может зайти контролер и проверить наличие приобретенного билета.

Венеция – "Мекка" путешествия

Ночной билет в Венецию стоит примерно 9 евро при условии предварительного бронирования. Сделать это можно на сайте Итальянской железной дороги "TrenItalia". В сети есть инструкция, как правильно все оформить. Итак, хорошенько выспавшись в поезде, рано утром прибываем в Венецию. Это замечательное время для смотрин величественного города. Радуют не только безлюдные улицы, но и возможность взглянуть на настоящую жизнь жителей, ведь Венеция просыпается рано. Пока вас не заглотнули туристические очереди, отправляйтесь на площадь Сан-Марко, а оттуда – к мосту Риальто. Обязательно посетите один из помпезных палацо.

Венеция / Фото предоставлены автором

Для перекуса можно выбрать венецианский деликатес – каракатицу под чернилами. Вкус довольно интересный, но наесться этим трудно.

По городу курсируют маленькие вапоретто – водный транспорт, который сможет доставить до островков Мурано и Бурано. Места, где самые вкусные креветки и красивое муранское стекло и кружево. Достаточно небанальный сувенир из Италии.

Для того, чтобы насладиться венецианскими каналами и соборами, хватит одного дня. Следующая остановка – Рим. Здесь не обойтись одним днем. Последний поезд из Венеции в "вечный город" отправляется примерно в 10 часов вечера. Стоит 15 евро. 7 часов в пути и утро начинается очень хорошо.

Все дороги ведут в Рим

В Риме мы 4 дня. Прибыв на вокзал, отправляйтесь в отель, хостел или съемную квартиру, чтобы отоспаться и оставить рюкзаки. После двух ночей в поезде, каким бы он комфортным не был, трудно ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающую красоту. Рим – очень туристический город, поэтому все, что нужно туристу, здесь есть: дешевое жилье и еда.

Хорошенько отдохнув, отправляйтесь в центр Рима! В это время особенно очаровательны Фонтан Ди Треви и Пантеон. Можно пройтись по набережной реки Тибр. Вокруг множество аутентичных кафе, где можно выгодно насладиться пастой или пиццей и выпить местного апероля.



Волшебная Италия / Фото предоставлено автором

Новый день начните с экскурсии к Колизею, Триумфальной арке, Римскому форуму, Капитолийской площади, площади Венеции, площади Навона, площади Испании, замка Ангелов, моста Ангелов, Дворца правосудия, моста Умберто, Альтару мира, Пьяцци дель Пополо. Эти достопримечательности расположены близко друг от друга, поэтому их можно увидеть за один день. Но если устали, можно воспользоваться римским метро. Добраться куда угодно очень легко, ведь система метро проста в ориентировке: здесь только три ветки. Цена поездки – 1,50 евро. Поскольку в Риме вы пробудете 4 дня, стоит купить 3-дневный проездной билет за 18 евро, действует и в другом общественном транспорте. Это значительно сэкономит время и деньги.



Рим / Фото предоставлено автором



Рим / Фото предоставлено автором

Отдельный день нужно уделить Ватикану и Вилле Боргезе. Поднимитесь на купол Ватиканского собора – оттуда очень хорошо видна площадь Святого Петра и другие части Рима. Посетите Собор Святого Петра и музей Ватикана. На Вилле Боргезе можно прогуляться по великолепному ландшафтному парку, сделанному в английском стиле. Это третий по величине общественный парк в Риме (80 гектаров или 148 акров). Если посмотреть на карту парка, то он имеет вид сердца. В саду есть галерея Боргезе, где собрано немало мировых художественных шедевров.



Солнечный Ватикан / Фото предоставлено автором



Солнечный Ватикан / Фото предоставлено автором

Последний день должен запомниться, поэтому можно пойти на шопинг в центре, а можно выбрать альтернативный, более дешевый вариант – однодневная поездка на море. Из Рима на метро можно добраться до городка Остия. За час-полтора вы окажетесь на Тиренском море.

На наземной станции Piramide (линия B), не выходя из метро, по указателю Lido нужно перейти на железнодорожную станцию Porta San Paolo. Отсюда по маршруту Roma-Lido каждые 15 минут идут электропоезда, на которые также действует проездной.

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Морское побережье в Италии / Фото предоставлено автором



Морское побережье в Италии / Фото предоставлено автором

Если же цель поездки – море, то нужно выйти на станции Lido Centro, откуда начинается курортное побережье, или на любой из следующих остановок вплоть до конечной Roma Ostia Lido. Все станции расположены вдоль набережной и везде можно найти пляжи.

Если же вы намерены посмотреть на руины старинного города, вам нужно выйти на станции Ostia Antica, перейти через синий мост и идти прямо по указателю. Через пять минут вы окажетесь у входа в археологический комплекс.

В гостях хорошо, а дома лучше

К сожалению, время в отпуске быстро проходит. Уже нужно отправляться на самолет. Из Рима обратно в Болонью едем привычным нам поездом. Минимальная цена на билет – 28 евро. Выбираем удобное время, чтобы успеть на самолет. С центрального вокзала Болоньи прямо до аэропорта курсирует автобус за 6 евро. Опознать его можно по буквам BLQ на лобовом стекле.

Это примерный маршрут по Италии, который можно спланировать за 122 месяца до путешествия. Ориентировочные цены указаны при условии предварительного бронирования. Обязательно нужно сверить дату и время, прежде чем покупать билеты и резервировать жилье. Детально распланируйте путешествие. Вместо выше предложенных городов можно выбрать и другие: Флоренцию, Верону или Милан. Впечатлений будет не меньше.

Вuon viaggio, сеньоры и сеньориты!

Автор: Ярина Швед