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Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи пожертувала 100 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

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Знаменитая фэшн-блогерша и бизнесвумен Кьяра Ферраньи из Италии и ее муж-рэпер Fedez пожертвовали средства для улучшения лечения от коронавируса в Милане. Вместе с этим они запустили краундфандинг, где люди также могут присоединиться к инициативе и предоставить средства для нужд больных смертельным вирусом

Известная итальянка и ее муж на днях пожертвовали колоссальную сумму в 100 тысяч евро для создания новых больничных коек интенсивной терапии в миланской больнице Сан-Раффаэле. Вместе с этим они призывают желающих помогать и поддерживать акцию.

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"Мы надеемся, что эта инициатива поможет повысить уровень осознанности этой болезни как среди людей в Италии, так и за рубежом, потому что это касается нас всех", – констатировали супруги. Известно, что благотворительный проект разработан совместно с профессором Альберто Зангрилло, руководителем отдела кардиоваскулярной и общей интенсивной терапии миланской больницы и доступен на сайте.

 

Позже, в своем личном Instagram Кьяра объявила, что с помощью этой благотворительной инициативы (краундфандинга) только за одни сутки собрано 3,1 миллиона евро. Сама блогерша поражена организованностью соотечественников и людей из-за рубежа, чем выразила неописуемую благодарность в социальной сети Instagram.

Поступило более 3 миллионов евро за 24 часа благодаря 165 тысячам пожертвований из более чем 92 стран. Наибольший краудфандинг в Европе! Вместе с этим вчера начались и другие краудфандинговые компании для других итальянских больниц. Теперь вы верите, когда я говорю, какая невероятная сила в вашем распространении публикации? Спасибо, и продолжайте жертвовать,
– заявила итальянка 10 марта.

 

Для предотвращения заражения вирусом, блогерша вместе с мужем и сыном Леоном не покидают своего жилья в Милане. Ранее звезда отказалась от всех приглашений на показы на Неделе моды в Европе, которые проходили в феврале 2020 года.

Что известно о коронавирус в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет.

Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная. Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные мероприятия, которые ранее действовали в Ломбардии на всю страну. Таким образом в Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение.

Автор: Андриана Будиш

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Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle благотворительность Кьяра Ферраньи Мода
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