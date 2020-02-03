Итальянский певец снял клип во Львове и запел на украинском: видео

Итальянский певец Альфонсо Оливер презентовал видеоклип на песню "Мистер президент". Съемки клипа проходили в Украине – во Львове.

В эксклюзивном комментарии 24 канала певец рассказал подробнее о работе над видео.

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Клип рассказывает историю итальянца, который живет в Украине и внезапно обнаруживает, что срок его permesso (вида на жительство) закончился. Без этого документа он не может даже выпить стакан воды.

Смотрите видеоклип Оливера Альфонсо на песню "Мистер президент":

Альфонсо объяснил, что его мечта – не иметь проблем с проживанием в Украине. Ведь он, как поет в композиции, любит эту страну, ее язык, любит свою девушку-украинку.￼ Кроме этого, исполнитель много рассказывает об Украине в своих видео, которые видят, в частности, за ее пределами.

"Таким образом я прославляю это государство за рубежом. Мне нравятся традиции Украины, музыка, культура, и я о них с гордостью рассказываю всем", – отметил итальянец.

Это своего рода легкий намек на то, что мне бы хотелось получить благодарность от президента за мою большую и искреннюю любовь к Украине – в виде разрешения на постоянное проживание в этой стране (улыбается, – 24 канал),

– добавил певец.

Режиссером видеоработы является украинский режиссер Алекс Сторожук, с которым Оливер Альфонсо уже сотрудничал в рамках работы над клипом на песню "Мам" Андрея Кузьменко. Тогда композиция впервые зазвучала в итальянском переводе.

К слову, исполнитель решил посвятить клип кобыле Фауне, которая в результате трагического инцидента погибла через несколько часов после съемок.

Кто такой Оливер Альфонсо?

Итальянский певец и музыкальный консультант. С 2014 года он провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом. Однако настоящая его карьера началась именно в Украине.