24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Итальянский певец снял клип во Львове и запел на украинском: видео

79 Читати новину українською
Альфонсо Оливер / Facebook @Alfonso Oliver

Итальянский певец Альфонсо Оливер презентовал видеоклип на песню "Мистер президент". Съемки клипа проходили в Украине – во Львове.

В эксклюзивном комментарии 24 канала певец рассказал подробнее о работе над видео.

Обратите внимание! Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо

Клип рассказывает историю итальянца, который живет в Украине и внезапно обнаруживает, что срок его permesso (вида на жительство) закончился. Без этого документа он не может даже выпить стакан воды.

Смотрите видеоклип Оливера Альфонсо на песню "Мистер президент":

Альфонсо объяснил, что его мечта – не иметь проблем с проживанием в Украине. Ведь он, как поет в композиции, любит эту страну, ее язык, любит свою девушку-украинку.￼ Кроме этого, исполнитель много рассказывает об Украине в своих видео, которые видят, в частности, за ее пределами.

"Таким образом я прославляю это государство за рубежом. Мне нравятся традиции Украины, музыка, культура, и я о них с гордостью рассказываю всем", – отметил итальянец.

Это своего рода легкий намек на то, что мне бы хотелось получить благодарность от президента за мою большую и искреннюю любовь к Украине – в виде разрешения на постоянное проживание в этой стране (улыбается, – 24 канал),
– добавил певец.

Режиссером видеоработы является украинский режиссер Алекс Сторожук, с которым Оливер Альфонсо уже сотрудничал в рамках работы над клипом на песню "Мам" Андрея Кузьменко. Тогда композиция впервые зазвучала в итальянском переводе.

К слову, исполнитель решил посвятить клип кобыле Фауне, которая в результате трагического инцидента погибла через несколько часов после съемок.

Кто такой Оливер Альфонсо?
Итальянский певец и музыкальный консультант. С 2014 года он провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом. Однако настоящая его карьера началась именно в Украине.

Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
сегодня
5184
Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Новости Львова LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 "Джентльмены": гайричевские бандиты в стильных костюмах
Юлія Ліпенцева 117
2 февраля 12:05 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
3809
2 февраля 09:20 5 лет без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
Уляна Журба 883
1 февраля 19:21 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 3548
1 февраля 09:29 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 7857
Новости
Больше новостей
Залиште відгук