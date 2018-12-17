Итальянский Рим в необычных фото, которые поражают красотой

Все туристы, которые когда-либо бывали в столице Италии, непременно привезли с собой немало эффектных снимков, ведь архитектура Рима завораживает даже самых привередливых путешественников. И один талантливый фотограф решил сделать довольно оригинальную фотосессию.

Польский художник Себастьян Лучиво организовал для себя путешествие осенним Римом. Удивительная атмосфера города, потрясающие здания и хмурая погода настолько впечатлили фотографа, что он решил сделать серию фотографий, которые впоследствии объединились в сборник "Рим в зеркале времени".

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Себастьян Лучиво не сделал обычные снимки, а проэкспериментировал с ракурсами и идеей. Он фотографировал знаменитые памятники архитектуры в обычных лужах. Результат его путешествия ошеломил красотой.

"Я мечтал увидеть этот древний, мощный Рим, я мечтал стать одним из бывших его жителей на минуту. Именно поэтому начал исследовать город, глядя под ноги, склоняя голову перед ним, как скромный верующий во время молитвы. Возможно, это было своеобразное таинство для восстановление старых картин. Я нашел свой желанный Рим, несмотря на магические его отражение в лужах и мокрых окнах", – рассказал Себастьян Лучиво.



Рим, Италия / Facebook



Фантастические снимки Рима / Facebook



Необычные фото столицы Италии / Facebook



Рим, сфотографированный в лужах / Facebook



Памятники архитектуры в Риме / Facebook



Эффектные фото из Рима / Facebook



Итальянский Рим после дождя / Facebook