Итальянский Рим в необычных фото, которые поражают красотой

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Итальянский Рим в необычных фото,
Итальянский Рим в необычных фото, / Facebook / @SebastianLuczywoPhotospace

Все туристы, которые когда-либо бывали в столице Италии, непременно привезли с собой немало эффектных снимков, ведь архитектура Рима завораживает даже самых привередливых путешественников. И один талантливый фотограф решил сделать довольно оригинальную фотосессию.

Польский художник Себастьян Лучиво организовал для себя путешествие осенним Римом. Удивительная атмосфера города, потрясающие здания и хмурая погода настолько впечатлили фотографа, что он решил сделать серию фотографий, которые впоследствии объединились в сборник "Рим в зеркале времени".

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Себастьян Лучиво не сделал обычные снимки, а проэкспериментировал с ракурсами и идеей. Он фотографировал знаменитые памятники архитектуры в обычных лужах. Результат его путешествия ошеломил красотой.

"Я мечтал увидеть этот древний, мощный Рим, я мечтал стать одним из бывших его жителей на минуту. Именно поэтому начал исследовать город, глядя под ноги, склоняя голову перед ним, как скромный верующий во время молитвы. Возможно, это было своеобразное таинство для восстановление старых картин. Я нашел свой желанный Рим, несмотря на магические его отражение в лужах и мокрых окнах", – рассказал Себастьян Лучиво.

Рим, Італія
Рим, Италия / Facebook

Фантастичні знімки Риму
Фантастические снимки Рима / Facebook

Незвичні фото столиці Італії
Необычные фото столицы Италии / Facebook

Рим, сфотографований в калюжах
Рим, сфотографированный в лужах / Facebook

Пам'ятки архітектури в Римі
Памятники архитектуры в Риме / Facebook

Ефектні фото з Риму
Эффектные фото из Рима / Facebook

Італійський Рим після дощу
Итальянский Рим после дождя / Facebook


Рим осенью / Fаcebook

Теги: LifeStyle Путешествия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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