Итоги недели: смерть Лагерфельда, одинокая Гага и представитель Украины на Евровидении

Эта неделя запомнилась нам не только радостными новостями о пополнении в звездных семьях и подготовке различных стран к международному песенному конкурсу Евровидение-2019 в Израиле, но и громким печальным событием, которое шокировало всех – смерть легендарного модельера Карла Лагерфельда.

Журналисты LifeStyle 24 подготовили для Вас подборку самых главных новостей в области шоу-бизнеса, красоты и моды, которые произошли за последнюю неделю (18 – 24 февраля).

Умер Карл Лагерфельд

Начнем с грустного. Мир облетела неприятная новость: знаменитый модельер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Это произошло утром во вторник, 19 февраля.

Читайте также: Где и рядом с кем похоронят Карла Лагерфельда: детали

Во время последнего показа Chanel 22 января в мире моды заподозрили о болезни дизайнера, ведь впервые с 1989 года Лагерфельд не вышел к зрителям после показа. Вместо него вышла его "правая рука" Виржини Виар, которую после новостей о смерти Карла Лагерфельда, назначили новым креативным директором модного дома.

У него не осталось прямых наследников кроме кошки Шупетт и крестника Хадсона Кронинга, которым он, вероятно, оставил все наследство.



Карл Лагерфельд / Getty Images

Леди Гага рассталась с любимым

Певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом – музыкальным агентом Кристианом Карино после нескольких лет отношений. Информацию подтвердил официальный представитель артистов, однако причина разрыва неизвестна.

Читайте также: 2 года не живут вместе: причины развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

О романе Леди Гаги и Кристиана Карино пресса заговорила еще в феврале 2017 года, а об их помолвке – еще летом того же года. В января 2018 года Леди Гага засветила обручальное кольцо на церемонии награждения премии Грэмми и нежным поцелуем с тогдашним возлюбленным она подтвердила слухи о взаимоотношениях. Уже в октябре 2018-го при журналистах певица назвала его женихом.

Однако 19 февраля представитель знаменитости подтвердил информацию, что их отношениям пришел конец и они разорвали помолвку.

Отношения иногда заканчиваются. Они разошлись недавно, без всякой драматической истории,

– говорится в официальном заявлении представителя Леди Гаги.



Леди Гага и Кристиано Карино / Getty Images

Украина выбирает представителя на Евровидение-2019

Уже в субботу, 23 февраля, Украина назовет имя, кто будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.

Читайте также: Отбор на Евровидение-2019 от Украины: кто прошел в финал

Национальный отбор на Евровидение-2019 – это музыкальный конкурс, который определяет представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится ежегодно, начиная с 2016. Финалистами Национального отбора стали: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA. Финал будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ в 19:00 часов.



В Украине продолжается Нацотбор на Евровидение-2019 / Instagram / @ eurovision.ua

Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях

Порядок выступления финалистов в Национальном отборе на Евровидение-2019:

1. Freedom-jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

К слову, полуфиналы главного конкурса Евровидение-2019 в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".