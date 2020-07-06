Ивана Купала в 2020 году будут отмечать в ночь с понедельника на вторник с 6 на 7 июля. Наши предки верили, что в эту магическую ночь просыпается вся нечисть, поэтому много чего было запрещено делать в этот день. Что нельзя делать на Ивана Купала – читайте дальше.

Ивана Купала – это один из древнейших славянских праздников. Его начали праздновать еще в языческие времена, до принятия христианства в Киевской Руси в 988 году.

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День Ивана Купала издревле был связан с различными ритуалами, обрядами, традициями и поверьями. Люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и это может как навредить им, так и дать неисчерпаемые силы и благосклонность природы.

Кроме традиций украинцы очень верили в предрассудки, поэтому в этот день придерживались негласных правил.

На Ивана Купала существует множество предрассудков

Что нельзя делать на Ивана Купала

По верованиям наших предков, на Ивана Купала просыпается вся лесная нечисть – ведьмы, оборотни, змеи, водяные, русалки и другие. Поэтому в эту ночь нельзя спать, ведь по поверью в дом может зайти кто-то из этой нечисти.

На Ивана Купала нельзя никому ничего давать и брать взаймы, ведь можете отдать в чужие руки свое счастье и благополучие.

Найденые деньги в этот день, даже, если это большая сумма – поднимать не стоит, ведь это могут быть завороженные деньги. Если вы заберете их домой, то приносите с собой все беды, от которых избавился предыдущий владелец купюры.

Считается, что в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться как можно дальше от воды беременным, детям и пожилым людям. Говорят, что водяная нечисть может навредить организмам этих людей.

В ночь на Ивана Купала нельзя купаться в водоемах, ведь русалки или водяной могут затянуть под воду. Купаться разрешается лишь на рассвете или до восхода солнца.

Через купальский очаг нельзя перепрыгивать с кем-либо. Это нужно сделать только со своим любимым человеком.

Хозяевам запрещалось на Ивана Купала бить домашних животных, особенно коров, дающих молоко.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля

Приметы на Ивана Купала

– Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

– Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.

– Сильная роса – к урожаю огурцов.

– Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнце засмеется.

– Цикады стрекочут – к жаркому дню.

– Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.

– Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

– Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

– Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

– Если сон с 6 на 7 июля и осуществится, то очень не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 июля, может осуществиться через пол года. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.