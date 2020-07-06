Праздник Ивана Купала: что запрещено делать и какие существуют приметы в этот день
Ивана Купала в 2020 году будут отмечать в ночь с понедельника на вторник с 6 на 7 июля. Наши предки верили, что в эту магическую ночь просыпается вся нечисть, поэтому много чего было запрещено делать в этот день. Что нельзя делать на Ивана Купала – читайте дальше.
Ивана Купала – это один из древнейших славянских праздников. Его начали праздновать еще в языческие времена, до принятия христианства в Киевской Руси в 988 году.
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День Ивана Купала издревле был связан с различными ритуалами, обрядами, традициями и поверьями. Люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и это может как навредить им, так и дать неисчерпаемые силы и благосклонность природы.
Кроме традиций украинцы очень верили в предрассудки, поэтому в этот день придерживались негласных правил.
На Ивана Купала существует множество предрассудков
Что нельзя делать на Ивана Купала
По верованиям наших предков, на Ивана Купала просыпается вся лесная нечисть – ведьмы, оборотни, змеи, водяные, русалки и другие. Поэтому в эту ночь нельзя спать, ведь по поверью в дом может зайти кто-то из этой нечисти.
На Ивана Купала нельзя никому ничего давать и брать взаймы, ведь можете отдать в чужие руки свое счастье и благополучие.
Найденые деньги в этот день, даже, если это большая сумма – поднимать не стоит, ведь это могут быть завороженные деньги. Если вы заберете их домой, то приносите с собой все беды, от которых избавился предыдущий владелец купюры.
Считается, что в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться как можно дальше от воды беременным, детям и пожилым людям. Говорят, что водяная нечисть может навредить организмам этих людей.
В ночь на Ивана Купала нельзя купаться в водоемах, ведь русалки или водяной могут затянуть под воду. Купаться разрешается лишь на рассвете или до восхода солнца.
Через купальский очаг нельзя перепрыгивать с кем-либо. Это нужно сделать только со своим любимым человеком.
Хозяевам запрещалось на Ивана Купала бить домашних животных, особенно коров, дающих молоко.
Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля
Приметы на Ивана Купала
– Если в эту ночь звездно – будет много грибов.
– Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.
– Сильная роса – к урожаю огурцов.
– Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнце засмеется.
– Цикады стрекочут – к жаркому дню.
– Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.
– Аромат полевых цветов усилился – к дождю.
– Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.
– Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.
– Если сон с 6 на 7 июля и осуществится, то очень не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 июля, может осуществиться через пол года. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.