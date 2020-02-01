Иванка Трамп очаровала стильным образом на саммите в Белом доме

Дочь Дональда Трампа полностью соответствует своему статусу советника президента США и посещает множество официальных мероприятий. Иванка Трамп неизменно демонстрирует изысканный деловой стиль на публичных мероприятиях.

38-летней Иванке Трамп достаточно часто удается собственными модными вкусами омрачать даже первую леди США. Так, вчера, 31 января, она присоединилась к саммиту в Белом доме, который касался темы торговли людьми и эксплуатации детей.

Читайте также: Иванка Трамп примерила брендовое пальто на политическое событие: фото

Дочь поддержала Дональда Трампа во время незаурядного политического события, выступив с вдохновляющей речью.

Торговцы людьми эксплуатируют уязвимые категории общества – часто женщин и беспризорных подростков. Мы будем неумолимыми в борьбе за привлечение виновных к ответственности за их чудовищные преступления и восстановление человеческого достоинства уцелевших, преодолев зло современного рабства,

– высказалась Иванка Трамп.

Для официального выхода она выбрала льняное платье кремового цвета длины миди, подчеркнув хрупкую фигуру широким поясом в тон наряда. Изящный образ бизнес-леди соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках. Ее лицо украсил легкий макияж и привычная укладка.

К выбору украшений Иванка Трамп отнеслась не менее ответственно. На платье красовалась массивная золотая брошь с жемчугом. Также из аксессуаров дочь американского президента выбрала драгоценный перстень, который надевает довольно редко.



Иванка Трамп на саммите в Белом доме​ / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на саммите в Белом доме​ / Instagram / @ivankatrump