Иванка Трамп подчеркнула стройную фигуру во время мероприятия в Белом доме: эффектные фото

Дочь Дональда Трампа решила пойти по стопам своего отца, поэтому часто составляет ему компанию на официальных мероприятиях в Белом доме. Так, во время последнего выхода 37-летняя Иванка появилась в стильном платье, которое удачно подчеркнуло ее стройные формы.

Недавно Иванка Трамп вернулась с семейного уикенда, который провела с отцом Дональдом, его женой Меланией и своими детьми во Флориде, в собственном имении. А уже на следующий день решила вернуться к исполнению своих обязанностей.

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На Саммите по случаю совершенствования реформ тюрем в 2019 году, Иванка Трамп появилась в черном платье с ярким акцентом. Ее образ состоял из миди-юбки, на которой красовалась красная лямка, и темной майки под шею. Ее волосы были красиво выпрямлены и вложены. Сдержанный образ, который удачно подчеркнул стройную фигуру 37-летней дочери президента США, она дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka