Иванка Трамп показала редкие семейные кадры: миловидные фото

37-летняя Иванка Трамп, кроме того, что активно занимается политическими делами США, успевает быть идеальной женой и любящей мамой. Несмотря на то, что известная американка не любит афишировать личную жизнь в социальных сетях, иногда она впускает своих сторонников за кулисы приватности.

Новые семейные фотографии советник президента США опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В платье цвета розового золота: Иванка Трамп потрясла роскошным выходом в Риме

Немало фанатов сразу заметили, что фото, которые она показала, заслуживают быть на обложке известного глянца, однако Иванка Трамп предпочитает тихое семейное счастье.

На кадрах 37-летняя дочь Дональда Трампа показала свой очередной роскошный выход, но на этот раз в окружении семьи, а не коллег. Перед камерой она позировала вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми. На ней было элегантное вечернее платье из бархатной ткани черного цвета. Утонченности стройной Иванке Трамп добавили обнаженные плечи и акцент на талии. Она со своим любимым Джаредом Кушнером и их 3-летним сыном Теодором Джеймсом красиво позировали на балконе дома.



Иванка Трамп и Джаред Кушнер с сыном/ Instagram / @ivankatrump

Однако Иванка Трамп также показала, что у них настоящая многодетная семья. На втором фото в кадр попали также 8-летняя Арабелла Роуз и 5-летний Джозеф Фредерик, которые устроили в комнате настоящий разнос. Супруги стояли позади детей и весело улыбалось, таким образом демонстрируя, что беспорядок дома не является чем-то новым для них.



Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми / Instagram / @ivankatrump