Иванка Трамп потрясла эффектным образом в Марокко: фото

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Иванка Трамп в Вашингтоне
Иванка Трамп в Вашингтоне / Instagram / @ivankatrump

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп сумела вновь покорить сеть эффектными снимками. На этот раз политик отправилась в Марокко, где появилась в потрясающем наряде.

Первым фото Иванка Трамп поделилась, когда находилась на борту частного самолета. В аэропорту Вашингтона политик засветила роскошный тренч, низ которого был бежевым, а верх – фиолетовым с черными полосками. Эффектный образ Иванка Трамп дополнила водолазкой и обувью на каблуках.

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"Взлетаем. Следующая остановка – Марокко!" – подписала фото Иванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Но уже в Марокко Иванка Трамп успела сменить одежду и принять участие в первых запланированных мероприятиях. Согласно официальным данным, целью поездки политика является распространение программы экономического развития женщин. Поэтому представитель Белого дома встретилась с марокканской принцессой Лаллой и обсудила с ней важную инициативу.

Для особой встречи политик подготовилась заранее. К принцессе Иванка Трамп вышла в сером брючном костюме с вышивкой. Таким образом знаменитая модница проявила уважение к традициям Марокко, что отметили все западные СМИ.

Пока неизвестно, когда завершится международное турне Иванки Трамп. В то же время в сети с восторгом ожидают новые снимки американского советника Белого дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости США Марокко Иванка Трамп
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