Иванка Трамп позировала с дочкой в самодельной маске: фото

Дочь американского президента в разгар пандемии в коронавируса в США обратилась к гражданам с мотивационным обращением. Иванка Трамп призвал общество к самоизоляции и показала, какие защитные маски можно сделать самостоятельно.

На личной странице в Инстаграме Иванка Трамп показывает, как проходят ее семейные карантинные дни вместе с детьми. Если раньше в условиях пандемии советник президента нарушала режим самоизоляции для посещений политических совещаний в Белом доме, то на этот раз не только призвала оставаться дома, но и показала самодельные средства защиты.

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38-летняя Иванка Трамп вместе с 8-летней дочкой Арабеллой взялись за пошив масок друг для друга. Многодетная мама продемонстрировала результат совместных стараний в действии и призвала американцев в первую очередь соблюдать самоизоляцию.

Давайте продолжим защищать себя и друг друга, соблюдая рекомендации по ношению маски при выходе из дома, чтобы помочь защитить наиболее уязвимых к COVID-19. Но важно помнить о том, что ни одна маска не заменит социального дистанцирования,

– отметила Иванка Трамп.

Стоит отметить, что сейчас в США самое большое количество инфицированных коронавирусом – более 555 тысяч человек. 22 тысячи случаев закончились летально, а почти 33 тысячам человек удалось выздороветь.