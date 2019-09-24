Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН без белья: фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Политик и советник главы Белого дома Иванка Трамп стала одной из участниц заседания Генассамблеи ООН. Мероприятие привлекло немалое внимание СМИ, поэтому журналисты не пропустили мимо внимания пикантный образ знаменитой американской модницы.

В Нью-Йорке стартовало заседание Генеральной ассамблеи ООН. На мероприятие приехало немало известных политиков и лидеров стран, а одной из главных тем стали экологические проблемы и изменение климата на планете. Но несмотря на важность события все журналисты заметили конфуз Иванки Трамп.

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На официальное событие она пришла в голубой рубашке и белой юбке с цветочным орнаментом. Стоимость брендовой одежды от Prada составляет более 2100 долларов. Однако не дорогая одежда стала поводом для разговоров в СМИ, а отсутствие нижнего белья. Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера, поэтому все участники мероприятия могли увидеть контуры ее груди.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Известно, что в таком образе Иванка Трамп пришла поддержать своего отца, который выступил с речью о свободе вероисповедания. В то же время глава Белого дома пропустил дискуссию о проблемах экологии, за что уже получил критику от своих коллег.

Іванка Трамп на Генасамблеї ООН
Иванка Трамп на Генассамблее ООН / Getty Images

Это не первый раз Иванка Трамп оконфузилась из-за отсутствия нижнего белья. Так, в июне 2019 года политик сопровождала своих влиятельных родственников во время поездки в Лондон. Представители Белого дома отправились на встречу с королевой Елизаветой II. Именно в Букингемском дворце Иванка Трамп позировала перед фотографами в светлом костюме без бюстгальтера.

Іванка Трамп засвітила груди
Иванка Трамп засветила грудь в Букингемском дворце / Getty Images

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Теги: Генассамблея ООН Новости LifeStyle Иванка Трамп LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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