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Иванка Трамп трогательно поздравила мужа с днем рождения

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Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Сегодня, 10 января, американский бизнесмен Джаред Кушнер отмечает 39 день рождения. На страницах социальных сетей его поздравила знаменитая жена Иванка Трамп. Советник и дочь президента США обнародовала чувственные фотографии с мужем, на которых они предстали во время совместного отдыха.

Супруги вместе уже в течение 10 лет. Иванка Трамп и Джаред Кушнер в браке воспитывают троих детей – 8-летнюю Арабеллу, 6-летнего Джозефа и 3-летнего Теодора. Примерные звездные супруги много времени проводят вместе, отправляясь в романтические и рабочие поездки совместно.

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Так, пару часто видят вместе во время официальных приемов или светских мероприятий. Однако и личную жизнь Иванка Трамп и Джаред Кушнер не держат за семью замками. На личной странице дочери первой леди США часто появляются непринужденные кадры в объятиях любящего мужа.

Иванка Трамп также решила публично поздравить возлюбленного с его 39 годовщиной со дня рождения. На фото пара появилась за ужином в роскошном ресторане и на лоне природы во время осенней поездки в горы.

С Днем Рождения, моя любовь! Спасибо за то, что делаешь каждый мой день светлее, ярче и наполненным счастьем! Я люблю тебя, Джаред,
– обратилась к мужу Иванка Трамп.

іванка трамп з чоловіком
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump


Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Напомним, что американская модель поженилась с бизнесменом в 2009 году. Недавно супруги отметили десятую годовщину своего союза. Тогда Иванка Трамп опубликовала архивные свадебные фотографии с мужем и отметила, что он является неисправимым оптимистом, который вдохновляет ее своим спокойствием, непоколебимостью и правильными жизненными ориентирами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Джаред Кушнер по происхождению еврей и учился в Гарвардском университете по специальности социология. Он владелец девелоперской компании и газеты New York Observer. Во время президентской компании Трампа зять разрабатывал стратегию ее продвижения в социальных сетях и фактически был его менеджером кампании. Он и сегодня остается главным советником и доверенным лицом Дональда Трампа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Иванка Трамп
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