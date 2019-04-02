Иванка Трамп в скромном сером костюме посетила завод Toyota: фото и видео

Дочь действующего главы Белого дома Дональда Трампа в очередной раз поразила элегантным стилем. Очаровательная Иванка примерила скромный серый костюм, в котором выглядела великолепно.

Иванка Трамп – не только одна из самых стильных американок, но и успешный политик. После инаугурации президента США она заняла кабинет в Белом доме и выступает советником. Не менее эффективно Иванка поддерживает рейтинг Дональда Трампа и на политических встречах, в каких охотно участвует.

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На днях знаменитая американка уехала в Кентукки, где расположен завод по производству машин Toyota. Фирма внедрила политическую программу и создала 600 рабочих мест. Убедиться, как действует реформа на практике, решила Иванка Трамп.

Я посетила один из крупнейших заводов по производству машин Toyota. Всего за 2 недели после объявления о миллиардной инвестиции там планируют создать 600 новых рабочих мест. Toyota присоединилась к программе Pledgeto Americas Workers. Более 200 компаний частного сектора подписали соответствующее соглашение и создали более 6,7 миллиона мест,

– рассказала Иванка Трамп.

Для особой встречи политик нарядилась в серый штанный костюм с очаровательной завязкой сверху. Наряд подчеркнул стройную фигуру Иванки Трамп и выглядела она очень элегантно. Идеальная укладка волос и макияж завершили look политика.