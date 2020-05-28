Из группы O.Torvald неожиданно ушла барабанщица

Украинская рок-группа O.Torvald 28 мая заявила, что из их коллектива ушла юная барабанщица – 21-летняя Анастасия Середа (псевдоним – Hebi). Девушка всего год была в группе и решила идти дальше другим путем.

Неожиданное заявление музыканты группы O.Torvald обнародовали на инстаграм-странице. В группе поблагодарили девушку за ее свежий взгляд на их музыку, драйв и молодость, и пообещали ей, что она всегда останется частью семьи O.Torvald.

Стоит напомнить O.Torvald презентовал клип "где-то не тут" с участием новой девушки-барабанщицы

Прошлый год был для нас очень насыщенным и эмоциональным: новый альбом, новая музыка, новые коллаборации, новые люди в нашей жизни. Но карантин привнес свои коррективы. К сожалению, иногда человеческие пути расходятся, потому что они по-разному смотрят на будущее... Малая, спасибо за все, что ты для нас сделала, ты крутая! А твое лицо и в дальнейшем будет нас радовать на теле Курта Кобейна на постере в студии,

– говорится в заявлении группы.

Кроме этого в группе O.Torvald объявили, что совсем скоро анонсируют новые даты тура и представят нового "крутого рокенрольного барабанщика".

Реакция Жени Галича – лидера O.Torvald

На уход Анастасии лично в своем инстаграме отреагировал лидер O.Torvald Женя Галич. Мужчине очень обидно, что девушка покинула группу.

Плыви, "малышка". Впереди – огромное море, со штормами и штилями. По-другому никак. Ты сможешь. Я верю, хоть и огромная дыра внутри,

– поделился артист.

Что говорит о своем уходе Анастасия Середа

Девушка лично подтвердила информацию, что уходит из коллектива, но заявила, что не прекращает барабанную деятельность. Какие у нее планы дальше – Анастасия пока что скрывает.

Так сложилось, что я решила покинуть группу О. Torvald. Наши пути, увы, расходятся, но я очень рада тому времени, что мы провели вместе. Я благодарна за то, что была тепло принята в семью, спасибо за бесценный опыт, приобретенный здесь, за туры, концерты, вписки и душевные разговоры. Двигайтесь только вперед, я верю в вас, люблю и никогда не забуду,

– поделилась Среда.