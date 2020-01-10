Из Музея мадам Тюссо забрали восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл

На днях герцоги Сассекские ошеломили весь мир заявлением об отделении от королевской семьи. Это вызвало большой резонанс в сети, а в лондонском Музее мадам Тюссо восприняли как неуважение. Поэтому восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл срочно забрали с выставки.

Как сообщает таблоид The ​​Sun, свое решение прокомментировал генеральный директор заведения Стив Дэвис. По его словам, именно заявление принца Гарри и Меган Маркл стали причиной к такому шагу. Это чуть ли не впервые в Музее мадам Тюссо снимают с экспозиции восковые фигуры представителей королевской семьи.

Важно: Елизавета II отреагировала на решение герцогов Сассекских отойти от королевской семьи

"Совместно с остальным миром мы реагируем на новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские составили титулы королевских особ. Отныне фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – рассказал Стив Дэвис.

В то же время представитель музея заверил, что восковые фигуры не намерены уничтожать. Принц Гарри и Меган Маркл были самой популярной парой среди посетителей музея, ведь с герцогами Сассекскими хотели сфотографироваться миллионы туристов. Однако пока неизвестно, когда их снова вернут в экспозицию.

Как две наши самые популярные и любимые фигуры, они, конечно, останутся в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Но мы будем следить за их новой главой жизни,

– добавил Стив Дэвис.



Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Сейчас в Музее мадам Тюссо можно увидеть фигуры королевы Елизаветы II, принца Филиппа, Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон. А вот место, где до сих пор были Гарри и Меган пока пусто.



Музей мадам Тюссо в Лондоне / Twitter / @MadameTussauds

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?Сразу после рождественско-новогодних праздников герцоги Сассекские объявили, что складывают свои королевские обязанности. Произошло это 8 января накануне дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили общественности, что стремятся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании. Кроме этого, они намерены запустить благотворительную программу и в дальнейшем поддерживать проекты, которые были под их патронажем. На это уже отреагировал Букингемский дворец. В официальном заявлении говорится, что с принцем Гарри и Меган Маркл ведутся переговоры.