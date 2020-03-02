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Из-за коронавируса отменили неделю моды в Японии

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Эпидемия коронавируас очередной раз дает о себе знать. Из-за распространения вируса в Японии отменили неделю моды в Ракутене.

В воскресенье, 1 марта, в Японии было зарегистрировано 241 случаев инфицирования коронавирусом и пять смертей. В связи с активным распространения недуга 27 февраля все японские школы закрыли на месяц. Также отменили культурные мероприятия, в том числе и модный показ Rakuten Fashion Week. Об этом говорится в издании Business of Fashion.

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Власть всеми силами пытается сдержать распространение вируса и вводит для этого строгие меры предосторожности. Япония не первая, кто отменяет недели моды. До этого такие же меры безопасности провел Шанхай, Пекин и Сеул.

Всемирно известную миланскую неделю моды пришлось прервать в связи с массовыми заболеванием в Италии. По состоянию на сегодня, 2 марта, в Италии от коронавируса Covid-19 умерло 34 человека, а случаи заражения подтвердили почти у 100 человек. Единственным городом, в котором показы прошли по плану, стал Париж.

Коронавірус в ЯпоніїКоронавирус в Японии: стильные девушки в черных масках / Фото: Getty Images

К слову, под угрозой оказалось проведение июльских Олимпийских игр, в которые уже инвестировано почти 30 миллиардов долларов. Сейчас рассматривают вариант, что Олимпиаду-2020 могут показать только по телевизору.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Неделя моды Япония
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